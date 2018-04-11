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"الصحة السورية": تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

عدد الإصابات ارتفع إلى 25 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 25 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي شفاء حالة رابعة من الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في سوريا، بينما توفيت حالتان، وبهذا فإن آخر الإحصاءات المتعلقة بالوباء في سوريا تشير إلى وجود 25 إصابة بينها ٤ حالات شفاء، وحالتا وفاة. وفقاً لـ"رويترز".

سوريا فيروس كورونا الجديد

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"الصحة السورية": تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 25 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي شفاء حالة رابعة من الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في سوريا، بينما توفيت حالتان، وبهذا فإن آخر الإحصاءات المتعلقة بالوباء في سوريا تشير إلى وجود 25 إصابة بينها ٤ حالات شفاء، وحالتا وفاة. وفقاً لـ"رويترز".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:01 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM

"الصحة السورية": تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

عدد الإصابات ارتفع إلى 25 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 25 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي شفاء حالة رابعة من الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في سوريا، بينما توفيت حالتان، وبهذا فإن آخر الإحصاءات المتعلقة بالوباء في سوريا تشير إلى وجود 25 إصابة بينها ٤ حالات شفاء، وحالتا وفاة. وفقاً لـ"رويترز".

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