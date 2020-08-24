النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برباعية ( المولد ورومارينهو ) في مرمى الفيحاء.. الاتحاديون: نحن هنا

في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أنعش الاتحاد آمال البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن أسقط الفيحاء برباعية مقابل هدف، في افتتاح الجولة 27.

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

بهذه النتيجة قفز الاتحاد للمركز الـ11 برصيد 30 نقطة، فيما بقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط ( المركز 13 - 29 نقطة ).

الشوط الأول كان اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث بادر البرازيلي رومارينهو بزيارة مرمى الضيوف عند الدقيقة الثالثة بالهدف الأول وفي الدقيقة الخامسة بالهدف الثاني عن طريق ذات اللاعب، بعد استثماره لكرتي سعود عبد الحميد وفهد المولد (تباعاً).

عاد الضيوف للواجهة وقلص انجيلو نيتو النتيجة بإحرازه عند الدقيقة 28 هدف الفيحاء الأول.

شهد الوقت المتبقي من الشوط الأول تألقاً لافتاً لحارس الاتحاد مارسيلو غروهي وتصدى لأكثر من كرة خطرة.

وفي الشوط الثاني واصل غروهي تألقه وتصدى لكرة فيحاوية خطرة عند الدقيقة 53 على دفعتين.

عزز فهد المولد النتيجة لفريقه الاتحاد بالهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء عند الدقيقة 68.

ومن تمريرة ( ولا أروع ) من عبد العزيز البيشي ( مرتدة ) وصلت للمتمركز فهد المولد الذي سدد كرة قوية في سقف المرمى الفيحاوي كهدف اطمئنان رابع عند الدقيقة 77.


حافظ الاتحاد على التقدم في الوقت المتبقي، ليجدد آمال البقاء في دوري المحترفين.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
برباعية ( المولد ورومارينهو ) في مرمى الفيحاء.. الاتحاديون: نحن هنا
سبق

أنعش الاتحاد آمال البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن أسقط الفيحاء برباعية مقابل هدف، في افتتاح الجولة 27.

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

بهذه النتيجة قفز الاتحاد للمركز الـ11 برصيد 30 نقطة، فيما بقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط ( المركز 13 - 29 نقطة ).

الشوط الأول كان اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث بادر البرازيلي رومارينهو بزيارة مرمى الضيوف عند الدقيقة الثالثة بالهدف الأول وفي الدقيقة الخامسة بالهدف الثاني عن طريق ذات اللاعب، بعد استثماره لكرتي سعود عبد الحميد وفهد المولد (تباعاً).

عاد الضيوف للواجهة وقلص انجيلو نيتو النتيجة بإحرازه عند الدقيقة 28 هدف الفيحاء الأول.

شهد الوقت المتبقي من الشوط الأول تألقاً لافتاً لحارس الاتحاد مارسيلو غروهي وتصدى لأكثر من كرة خطرة.

وفي الشوط الثاني واصل غروهي تألقه وتصدى لكرة فيحاوية خطرة عند الدقيقة 53 على دفعتين.

عزز فهد المولد النتيجة لفريقه الاتحاد بالهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء عند الدقيقة 68.

ومن تمريرة ( ولا أروع ) من عبد العزيز البيشي ( مرتدة ) وصلت للمتمركز فهد المولد الذي سدد كرة قوية في سقف المرمى الفيحاوي كهدف اطمئنان رابع عند الدقيقة 77.


حافظ الاتحاد على التقدم في الوقت المتبقي، ليجدد آمال البقاء في دوري المحترفين.


24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:14 PM

برباعية ( المولد ورومارينهو ) في مرمى الفيحاء.. الاتحاديون: نحن هنا

في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
9
1,882

أنعش الاتحاد آمال البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن أسقط الفيحاء برباعية مقابل هدف، في افتتاح الجولة 27.

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

بهذه النتيجة قفز الاتحاد للمركز الـ11 برصيد 30 نقطة، فيما بقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط ( المركز 13 - 29 نقطة ).

الشوط الأول كان اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث بادر البرازيلي رومارينهو بزيارة مرمى الضيوف عند الدقيقة الثالثة بالهدف الأول وفي الدقيقة الخامسة بالهدف الثاني عن طريق ذات اللاعب، بعد استثماره لكرتي سعود عبد الحميد وفهد المولد (تباعاً).

عاد الضيوف للواجهة وقلص انجيلو نيتو النتيجة بإحرازه عند الدقيقة 28 هدف الفيحاء الأول.

شهد الوقت المتبقي من الشوط الأول تألقاً لافتاً لحارس الاتحاد مارسيلو غروهي وتصدى لأكثر من كرة خطرة.

وفي الشوط الثاني واصل غروهي تألقه وتصدى لكرة فيحاوية خطرة عند الدقيقة 53 على دفعتين.

عزز فهد المولد النتيجة لفريقه الاتحاد بالهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء عند الدقيقة 68.

ومن تمريرة ( ولا أروع ) من عبد العزيز البيشي ( مرتدة ) وصلت للمتمركز فهد المولد الذي سدد كرة قوية في سقف المرمى الفيحاوي كهدف اطمئنان رابع عند الدقيقة 77.


حافظ الاتحاد على التقدم في الوقت المتبقي، ليجدد آمال البقاء في دوري المحترفين.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,171
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,470
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,607
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,900

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة