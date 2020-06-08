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شرطة عسير: القبض على مقيم يمني قتل مواطناً غدراً في محافظة الحرجة

جرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت -بفضل الله- من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، في وقتٍ وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدراً بسيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة عسير الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير: القبض على مقيم يمني قتل مواطناً غدراً في محافظة الحرجة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت -بفضل الله- من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، في وقتٍ وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدراً بسيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
10:49 AM

شرطة عسير: القبض على مقيم يمني قتل مواطناً غدراً في محافظة الحرجة

جرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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5,596

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت -بفضل الله- من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، في وقتٍ وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدراً بسيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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