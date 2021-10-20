النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مأزق بريطانيا.. البرلمان يلزم "جونسون" بتأجيل "بريكست" لكنه يرفض

بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306

أقر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع "جونسون" إلى رفضه.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب؛ لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول "بريكسيت "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

ورغم الأغلبية، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لـ"بريكسيت".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مأزق بريطانيا.. البرلمان يلزم "جونسون" بتأجيل "بريكست" لكنه يرفض
سبق

أقر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع "جونسون" إلى رفضه.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب؛ لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول "بريكسيت "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

ورغم الأغلبية، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لـ"بريكسيت".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:40 PM

مأزق بريطانيا.. البرلمان يلزم "جونسون" بتأجيل "بريكست" لكنه يرفض

بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,590

أقر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع "جونسون" إلى رفضه.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب؛ لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول "بريكسيت "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

ورغم الأغلبية، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لـ"بريكسيت".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة