علماء بريطانيون: سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين

قالوا: سنحتاج إلى جمع المزيد من البيانات لنرى كيف ستتصرف في المستقبل

خلُص فريق من العلماء البريطانيين إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تحمل طفرات قد تُمَكّنها من الأطفال مثل البالغين؛ خلافًا للسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار.

وفي إحاطة صحفية حول أحدث النتائج، قال علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية، والتي تدرس السلالة الجديدة: إنه سرعان ما أصبحت السلالة متفشية في جنوب بريطانيا، وقد تطال أنحاء البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" قال أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ورئيس المجموعة بيتر هوربي: "لدينا الآن ثقة عالية في أن هذه السلالة لها قدرة أكبر على الانتقال".

من جانبه قال نيل فيرغسون أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن الإمبراطورية وعضو المجموعة: "هناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال".

وأضاف: "لم يَثبُت لنا بعدُ أي الأسباب وراء ذلك؛ لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات".

وتابع قائلًا: "سنحتاج إلى جمع المزيد من البيانات لنرى كيف ستتصرف السلالة في المستقبل".