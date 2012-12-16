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"مدني جازان": سقوط مقذوف معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية على أحد المسارحة

تسبَّب في أضرار مادية بـ 3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أمس الأربعاء بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه المنطقة الصناعية بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان؛ نتج منه أضرار مادية في (3) ورش صناعية، واحتراق (3) مركبات مدنية.

وأوضح العقيد الغامدي أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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"مدني جازان": سقوط مقذوف معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية على أحد المسارحة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أمس الأربعاء بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه المنطقة الصناعية بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان؛ نتج منه أضرار مادية في (3) ورش صناعية، واحتراق (3) مركبات مدنية.

وأوضح العقيد الغامدي أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:38 AM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:38 AM

"مدني جازان": سقوط مقذوف معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية على أحد المسارحة

تسبَّب في أضرار مادية بـ 3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أمس الأربعاء بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه المنطقة الصناعية بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان؛ نتج منه أضرار مادية في (3) ورش صناعية، واحتراق (3) مركبات مدنية.

وأوضح العقيد الغامدي أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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