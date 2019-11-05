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أمير منطقة الرياض يستقبل نائب وزير الداخلية

أكد له دعم القيادة لتطوير العملية الإدارية وتنميتها

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

ورحّب أمير منطقة الرياض بنائب وزير الداخلية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدعم والتوجيه الذي تحظى بها إمارة المنطقة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والحرص المباشر من وزير الداخلية لتطوير العملية الإدارية وتنميتها بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويعود بالنفع على المواطن والمقيم في المنطقة.

من جهته، أعرب نائب وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على الاستقبال، مثمناً مجهوداته في دعم المسيرة التنظيمية بالإمارة والنتائج الإيجابية البارزة التي أسهمت بشكل فاعل في المنظومة المتكاملة للعمل الإداري والرؤية الشاملة والتوجه السليم.

ونوه باهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالتواصل والتعاون والعمل الواحد، فيما يخدم المصلحة العامة، ويعزز التطوير والتنسيق في المجالات الأمنية والتنموية والخدمية كافة.

أمير منطقة الرياض نائب وزير الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة الرياض يستقبل نائب وزير الداخلية
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

ورحّب أمير منطقة الرياض بنائب وزير الداخلية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدعم والتوجيه الذي تحظى بها إمارة المنطقة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والحرص المباشر من وزير الداخلية لتطوير العملية الإدارية وتنميتها بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويعود بالنفع على المواطن والمقيم في المنطقة.

من جهته، أعرب نائب وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على الاستقبال، مثمناً مجهوداته في دعم المسيرة التنظيمية بالإمارة والنتائج الإيجابية البارزة التي أسهمت بشكل فاعل في المنظومة المتكاملة للعمل الإداري والرؤية الشاملة والتوجه السليم.

ونوه باهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالتواصل والتعاون والعمل الواحد، فيما يخدم المصلحة العامة، ويعزز التطوير والتنسيق في المجالات الأمنية والتنموية والخدمية كافة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
05:02 PM

أمير منطقة الرياض يستقبل نائب وزير الداخلية

أكد له دعم القيادة لتطوير العملية الإدارية وتنميتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

ورحّب أمير منطقة الرياض بنائب وزير الداخلية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدعم والتوجيه الذي تحظى بها إمارة المنطقة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والحرص المباشر من وزير الداخلية لتطوير العملية الإدارية وتنميتها بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويعود بالنفع على المواطن والمقيم في المنطقة.

من جهته، أعرب نائب وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على الاستقبال، مثمناً مجهوداته في دعم المسيرة التنظيمية بالإمارة والنتائج الإيجابية البارزة التي أسهمت بشكل فاعل في المنظومة المتكاملة للعمل الإداري والرؤية الشاملة والتوجه السليم.

ونوه باهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالتواصل والتعاون والعمل الواحد، فيما يخدم المصلحة العامة، ويعزز التطوير والتنسيق في المجالات الأمنية والتنموية والخدمية كافة.

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