النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيلي "سانتانا" يحاضر عن منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم

ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"

قدم المدرب البرازيلي موريسي سانتانا، أمس الأربعاء، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأُقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبدالجواد، وبمشاركة 446 من المدربين والمهتمين بتدريب كرة القدم.

وتطرّق سانتانا المتخصص في اللياقة البدنية خلال المحاضرة، لمنهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل.

وبعد المحاضرة بدأ سانتانا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب تدريب اللياقة البدنية للاعبين المحترفين.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ لقيامه بالترجمة الفورية للمحاضرة.

ومن المقرَّر أن تستكمل سلسلة المحاضرات يوم 20 أبريل الجاري للمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البريطاني ستيفن كونستانتين؛ للحديث عما يدور بين شوطي المباراة فنيًّا وطريقة اكتشاف الموهوبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
البرازيلي "سانتانا" يحاضر عن منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم
سبق

قدم المدرب البرازيلي موريسي سانتانا، أمس الأربعاء، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأُقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبدالجواد، وبمشاركة 446 من المدربين والمهتمين بتدريب كرة القدم.

وتطرّق سانتانا المتخصص في اللياقة البدنية خلال المحاضرة، لمنهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل.

وبعد المحاضرة بدأ سانتانا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب تدريب اللياقة البدنية للاعبين المحترفين.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ لقيامه بالترجمة الفورية للمحاضرة.

ومن المقرَّر أن تستكمل سلسلة المحاضرات يوم 20 أبريل الجاري للمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البريطاني ستيفن كونستانتين؛ للحديث عما يدور بين شوطي المباراة فنيًّا وطريقة اكتشاف الموهوبين.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:19 PM

البرازيلي "سانتانا" يحاضر عن منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم

ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
775

قدم المدرب البرازيلي موريسي سانتانا، أمس الأربعاء، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأُقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبدالجواد، وبمشاركة 446 من المدربين والمهتمين بتدريب كرة القدم.

وتطرّق سانتانا المتخصص في اللياقة البدنية خلال المحاضرة، لمنهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل.

وبعد المحاضرة بدأ سانتانا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب تدريب اللياقة البدنية للاعبين المحترفين.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ لقيامه بالترجمة الفورية للمحاضرة.

ومن المقرَّر أن تستكمل سلسلة المحاضرات يوم 20 أبريل الجاري للمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البريطاني ستيفن كونستانتين؛ للحديث عما يدور بين شوطي المباراة فنيًّا وطريقة اكتشاف الموهوبين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,624
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,174
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,325

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة