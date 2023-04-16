قدم المدرب البرازيلي موريسي سانتانا، أمس الأربعاء، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأُقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبدالجواد، وبمشاركة 446 من المدربين والمهتمين بتدريب كرة القدم. وتطرّق سانتانا المتخصص في اللياقة البدنية خلال المحاضرة، لمنهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل. وبعد المحاضرة بدأ سانتانا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب تدريب اللياقة البدنية للاعبين المحترفين. وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ لقيامه بالترجمة الفورية للمحاضرة. ومن المقرَّر أن تستكمل سلسلة المحاضرات يوم 20 أبريل الجاري للمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البريطاني ستيفن كونستانتين؛ للحديث عما يدور بين شوطي المباراة فنيًّا وطريقة اكتشاف الموهوبين.

البرازيلي "سانتانا" يحاضر عن منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 قدم المدرب البرازيلي موريسي سانتانا، أمس الأربعاء، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأُقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبدالجواد، وبمشاركة 446 من المدربين والمهتمين بتدريب كرة القدم.



وتطرّق سانتانا المتخصص في اللياقة البدنية خلال المحاضرة، لمنهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل.



وبعد المحاضرة بدأ سانتانا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب تدريب اللياقة البدنية للاعبين المحترفين.



وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ لقيامه بالترجمة الفورية للمحاضرة.



ومن المقرَّر أن تستكمل سلسلة المحاضرات يوم 20 أبريل الجاري للمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البريطاني ستيفن كونستانتين؛ للحديث عما يدور بين شوطي المباراة فنيًّا وطريقة اكتشاف الموهوبين.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 07:19 PM

البرازيلي "سانتانا" يحاضر عن منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"





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قدم المدرب البرازيلي موريسي سانتانا، أمس الأربعاء، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد"، والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأُقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وترجمها فوريًّا المدرب والمحاضر الوطني محمد عبدالجواد، وبمشاركة 446 من المدربين والمهتمين بتدريب كرة القدم.



وتطرّق سانتانا المتخصص في اللياقة البدنية خلال المحاضرة، لمنهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل.



وبعد المحاضرة بدأ سانتانا النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم المتعلقة بجوانب تدريب اللياقة البدنية للاعبين المحترفين.



وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره للمدرب على المحاضرة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللمحاضر الوطني واللاعب الدولي السابق الكابتن محمد عبدالجواد؛ لقيامه بالترجمة الفورية للمحاضرة.



ومن المقرَّر أن تستكمل سلسلة المحاضرات يوم 20 أبريل الجاري للمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البريطاني ستيفن كونستانتين؛ للحديث عما يدور بين شوطي المباراة فنيًّا وطريقة اكتشاف الموهوبين.