أمانة المدينة تغلق منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية

أتلفت 1700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها أمانة المنورة وبلدياتها، أمس، على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، عن إشعار وإغلاق منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقد أغلقت أمانة المنطقة 12 منشأة وأشعرت 63 منشأة مخالفة وقامت بإتلاف 1700 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.