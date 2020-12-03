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توعدت العابثين.. "أمانة المدينة" تشدد للمحافظة على الممتلكات العامة

حملات توعوية تستهدف الأهالي والزوار للعناية بالأشجار والمزروعات

شدّدت أمانة منطقة المدينة المنورة على ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والأشجار والمزروعات بشتى أنواعها، متوعدةً مرتكبي المخالفات بالعقوبات، وبينت أنها تقوم بتنفيذ حملات توعوية تستهدف الأهالي والزوار للمحافظة على نظافة الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء من العبث وعدم قطع الأشجار وغيرها من السلوكيات الخاطئة.

ولفتت إلى أنها تسعى بشكل دائم لحماية تلك المرافق وتوعية الجميع بأهمية المحافظة عليها من خلال منع السلوكيات التي قد تتسبب في تشويه المنظر العام والوجه الحضاري، فضلاً عن التصدي لتلك السلوكيات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية والإرشادية؛ بهدف التوعية بأخطار تلك السلوكيات والممارسات الخاطئة وتعزيز الرقيب الذاتي لدى الجميع.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم وضع العديد من الحلول لتلك الظواهر، ومن أبرزها زيادة عدد اللوحات الإرشادية بالحدائق والمنتزهات العامة، بالإضافة إلى الجولات الرقابية اليومية مع الجهات الأمنية والتي يتم من خلالها ضبط المخالفين أصحاب الممارسات الخاطئة لقطع الأشجار في الحدائق العامة وتحرير العقوبات بحقهم والتي تصل إلى الحد الأعلى 1000 ريال لمخالفة قطع الأشجار في الأماكن العامة.

إلى ذلك، أكدت أمانة المنطقة بأنها مستمرة في برنامجها التوسعي في إنشاء العديد من الحدائق والساحات البلدية والمتنزهات العامة التي روعي فيها تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتوفير ألعاب أطفال وملاعب رياضية، وممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بالإضافة لتوفير دورات مياه ونقاط بيع تخدم رواد الحديقة، وذلك من خلال خطة عمل تأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توعدت العابثين.. "أمانة المدينة" تشدد للمحافظة على الممتلكات العامة
سبق

شدّدت أمانة منطقة المدينة المنورة على ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والأشجار والمزروعات بشتى أنواعها، متوعدةً مرتكبي المخالفات بالعقوبات، وبينت أنها تقوم بتنفيذ حملات توعوية تستهدف الأهالي والزوار للمحافظة على نظافة الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء من العبث وعدم قطع الأشجار وغيرها من السلوكيات الخاطئة.

ولفتت إلى أنها تسعى بشكل دائم لحماية تلك المرافق وتوعية الجميع بأهمية المحافظة عليها من خلال منع السلوكيات التي قد تتسبب في تشويه المنظر العام والوجه الحضاري، فضلاً عن التصدي لتلك السلوكيات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية والإرشادية؛ بهدف التوعية بأخطار تلك السلوكيات والممارسات الخاطئة وتعزيز الرقيب الذاتي لدى الجميع.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم وضع العديد من الحلول لتلك الظواهر، ومن أبرزها زيادة عدد اللوحات الإرشادية بالحدائق والمنتزهات العامة، بالإضافة إلى الجولات الرقابية اليومية مع الجهات الأمنية والتي يتم من خلالها ضبط المخالفين أصحاب الممارسات الخاطئة لقطع الأشجار في الحدائق العامة وتحرير العقوبات بحقهم والتي تصل إلى الحد الأعلى 1000 ريال لمخالفة قطع الأشجار في الأماكن العامة.

إلى ذلك، أكدت أمانة المنطقة بأنها مستمرة في برنامجها التوسعي في إنشاء العديد من الحدائق والساحات البلدية والمتنزهات العامة التي روعي فيها تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتوفير ألعاب أطفال وملاعب رياضية، وممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بالإضافة لتوفير دورات مياه ونقاط بيع تخدم رواد الحديقة، وذلك من خلال خطة عمل تأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:31 AM

توعدت العابثين.. "أمانة المدينة" تشدد للمحافظة على الممتلكات العامة

حملات توعوية تستهدف الأهالي والزوار للعناية بالأشجار والمزروعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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شدّدت أمانة منطقة المدينة المنورة على ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والأشجار والمزروعات بشتى أنواعها، متوعدةً مرتكبي المخالفات بالعقوبات، وبينت أنها تقوم بتنفيذ حملات توعوية تستهدف الأهالي والزوار للمحافظة على نظافة الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء من العبث وعدم قطع الأشجار وغيرها من السلوكيات الخاطئة.

ولفتت إلى أنها تسعى بشكل دائم لحماية تلك المرافق وتوعية الجميع بأهمية المحافظة عليها من خلال منع السلوكيات التي قد تتسبب في تشويه المنظر العام والوجه الحضاري، فضلاً عن التصدي لتلك السلوكيات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية والإرشادية؛ بهدف التوعية بأخطار تلك السلوكيات والممارسات الخاطئة وتعزيز الرقيب الذاتي لدى الجميع.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم وضع العديد من الحلول لتلك الظواهر، ومن أبرزها زيادة عدد اللوحات الإرشادية بالحدائق والمنتزهات العامة، بالإضافة إلى الجولات الرقابية اليومية مع الجهات الأمنية والتي يتم من خلالها ضبط المخالفين أصحاب الممارسات الخاطئة لقطع الأشجار في الحدائق العامة وتحرير العقوبات بحقهم والتي تصل إلى الحد الأعلى 1000 ريال لمخالفة قطع الأشجار في الأماكن العامة.

إلى ذلك، أكدت أمانة المنطقة بأنها مستمرة في برنامجها التوسعي في إنشاء العديد من الحدائق والساحات البلدية والمتنزهات العامة التي روعي فيها تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتوفير ألعاب أطفال وملاعب رياضية، وممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية بالإضافة لتوفير دورات مياه ونقاط بيع تخدم رواد الحديقة، وذلك من خلال خطة عمل تأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

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