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مصر.. مقتل 4 عمال وإصابة 6 آخرين بهجوم إرهابي قرب مطار العريش

إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء

ذكرت مصادر مصرية أن مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، حالة بعضهم حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع في منطقة أبوطبل بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، وأن العمال تابعون لإحدى شركات المقاولات التي تطور المنطقة، طبقاً لـRT الروسية.

وذكرت المصادر أن الهجوم استهدف موقعاً تحت الإنشاء تابعاً لجهات أمنية مصرية قرب كمين "البطل 14"، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن المصرية إلى المنطقة بحثاً عن المسلحين، كما تم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء.

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مصر.. مقتل 4 عمال وإصابة 6 آخرين بهجوم إرهابي قرب مطار العريش
سبق

ذكرت مصادر مصرية أن مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، حالة بعضهم حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع في منطقة أبوطبل بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، وأن العمال تابعون لإحدى شركات المقاولات التي تطور المنطقة، طبقاً لـRT الروسية.

وذكرت المصادر أن الهجوم استهدف موقعاً تحت الإنشاء تابعاً لجهات أمنية مصرية قرب كمين "البطل 14"، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن المصرية إلى المنطقة بحثاً عن المسلحين، كما تم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
05:35 PM

مصر.. مقتل 4 عمال وإصابة 6 آخرين بهجوم إرهابي قرب مطار العريش

إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر مصرية أن مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، حالة بعضهم حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع في منطقة أبوطبل بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، وأن العمال تابعون لإحدى شركات المقاولات التي تطور المنطقة، طبقاً لـRT الروسية.

وذكرت المصادر أن الهجوم استهدف موقعاً تحت الإنشاء تابعاً لجهات أمنية مصرية قرب كمين "البطل 14"، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن المصرية إلى المنطقة بحثاً عن المسلحين، كما تم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء.

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