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تركيا.. يد البطش تمتد إلى "مبدعي الرواية".. اتهامات وهمية

السلطات في اسطنبول وضعت العشرات منهم تحت التحقيق

بينما تستهدف السلطات التركية حرية الرأي والتعبير، وتضيق الخناق على وسائل الإعلام بأشكالها، لم تستثن يد أنقرة الباطشة المبدعين من الكتاب والروائيين الذين يرصدون ما يعتبرونها ثغرات في المجتمع.

وفي تقرير لها، رصدت صحيفة "غارديان" البريطانية اتساع حملة التضييق التركية التي تشنها السلطات بحق كتاب وروائيين، حتى ممن نالوا إشادات كبيرة خارج البلاد.

وقال التقرير استناداً إلى شهادات عدد من الكتاب، إن السلطات وضعت العشرات منهم تحت التحقيق ووجهت لهم اتهامات وهمية بسبب تناول أعمالهم مواضيع خلافية.

وتحت عنوان "تركيا تضع كتابها قيد التحقيق"، فتحت الصحيفة ملف اتساع حملة ملاحقة الكتاب قضائياً بتهم وهمية، وذلك على خلفية تناولهم مواضيع حساسة في مجتمعاتهم، كالعنف ضد الأطفال والنساء.

واستعرضت "غارديان" شهادات لروائيين أتراك، من بينهم من وصل إلى منصات جوائز عالمية، وباتوا اليوم في بلدهم محشورين في خانات الاتهامات بأبشع التهم، من بينها الخيانة والتحريض وزعزعة الاستقرار.
ومن بين هؤلاء، إيليف شفق، الروائية التي ترجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، حيث وضعت كتبها قيد إعادة التقييم، كما وضعت هي قيد التحقيق، وتقول إنها تلقت المئات من رسائل التهديد.

ولخصت الروائية التركية المشهد في بلادها قائلة لصحيفة "غارديان": "تركيا بلد يشهد تزايداً خطيراً في جرائم العنف الأسري مثلاً، وهو أمر لا تكترث له السلطات".

ووفق سكاي نيوز منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، لم تتوقف الانتهاكات ضد الحريات في البلاد، لتطال مئات الصحفيين والكتاب وكل من رفع راية معارضة أو وجه انتقاداً للرئيس رجب طيب أردوغان وسياساته.

وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا، في المرتبة المئة والسابعة والخمسين ضمن الحريات الصحفية، بعد حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الصحفيين على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا.. يد البطش تمتد إلى "مبدعي الرواية".. اتهامات وهمية
سبق

بينما تستهدف السلطات التركية حرية الرأي والتعبير، وتضيق الخناق على وسائل الإعلام بأشكالها، لم تستثن يد أنقرة الباطشة المبدعين من الكتاب والروائيين الذين يرصدون ما يعتبرونها ثغرات في المجتمع.

وفي تقرير لها، رصدت صحيفة "غارديان" البريطانية اتساع حملة التضييق التركية التي تشنها السلطات بحق كتاب وروائيين، حتى ممن نالوا إشادات كبيرة خارج البلاد.

وقال التقرير استناداً إلى شهادات عدد من الكتاب، إن السلطات وضعت العشرات منهم تحت التحقيق ووجهت لهم اتهامات وهمية بسبب تناول أعمالهم مواضيع خلافية.

وتحت عنوان "تركيا تضع كتابها قيد التحقيق"، فتحت الصحيفة ملف اتساع حملة ملاحقة الكتاب قضائياً بتهم وهمية، وذلك على خلفية تناولهم مواضيع حساسة في مجتمعاتهم، كالعنف ضد الأطفال والنساء.

واستعرضت "غارديان" شهادات لروائيين أتراك، من بينهم من وصل إلى منصات جوائز عالمية، وباتوا اليوم في بلدهم محشورين في خانات الاتهامات بأبشع التهم، من بينها الخيانة والتحريض وزعزعة الاستقرار.
ومن بين هؤلاء، إيليف شفق، الروائية التي ترجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، حيث وضعت كتبها قيد إعادة التقييم، كما وضعت هي قيد التحقيق، وتقول إنها تلقت المئات من رسائل التهديد.

ولخصت الروائية التركية المشهد في بلادها قائلة لصحيفة "غارديان": "تركيا بلد يشهد تزايداً خطيراً في جرائم العنف الأسري مثلاً، وهو أمر لا تكترث له السلطات".

ووفق سكاي نيوز منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، لم تتوقف الانتهاكات ضد الحريات في البلاد، لتطال مئات الصحفيين والكتاب وكل من رفع راية معارضة أو وجه انتقاداً للرئيس رجب طيب أردوغان وسياساته.

وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا، في المرتبة المئة والسابعة والخمسين ضمن الحريات الصحفية، بعد حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الصحفيين على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
09:41 PM

تركيا.. يد البطش تمتد إلى "مبدعي الرواية".. اتهامات وهمية

السلطات في اسطنبول وضعت العشرات منهم تحت التحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بينما تستهدف السلطات التركية حرية الرأي والتعبير، وتضيق الخناق على وسائل الإعلام بأشكالها، لم تستثن يد أنقرة الباطشة المبدعين من الكتاب والروائيين الذين يرصدون ما يعتبرونها ثغرات في المجتمع.

وفي تقرير لها، رصدت صحيفة "غارديان" البريطانية اتساع حملة التضييق التركية التي تشنها السلطات بحق كتاب وروائيين، حتى ممن نالوا إشادات كبيرة خارج البلاد.

وقال التقرير استناداً إلى شهادات عدد من الكتاب، إن السلطات وضعت العشرات منهم تحت التحقيق ووجهت لهم اتهامات وهمية بسبب تناول أعمالهم مواضيع خلافية.

وتحت عنوان "تركيا تضع كتابها قيد التحقيق"، فتحت الصحيفة ملف اتساع حملة ملاحقة الكتاب قضائياً بتهم وهمية، وذلك على خلفية تناولهم مواضيع حساسة في مجتمعاتهم، كالعنف ضد الأطفال والنساء.

واستعرضت "غارديان" شهادات لروائيين أتراك، من بينهم من وصل إلى منصات جوائز عالمية، وباتوا اليوم في بلدهم محشورين في خانات الاتهامات بأبشع التهم، من بينها الخيانة والتحريض وزعزعة الاستقرار.
ومن بين هؤلاء، إيليف شفق، الروائية التي ترجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، حيث وضعت كتبها قيد إعادة التقييم، كما وضعت هي قيد التحقيق، وتقول إنها تلقت المئات من رسائل التهديد.

ولخصت الروائية التركية المشهد في بلادها قائلة لصحيفة "غارديان": "تركيا بلد يشهد تزايداً خطيراً في جرائم العنف الأسري مثلاً، وهو أمر لا تكترث له السلطات".

ووفق سكاي نيوز منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، لم تتوقف الانتهاكات ضد الحريات في البلاد، لتطال مئات الصحفيين والكتاب وكل من رفع راية معارضة أو وجه انتقاداً للرئيس رجب طيب أردوغان وسياساته.

وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا، في المرتبة المئة والسابعة والخمسين ضمن الحريات الصحفية، بعد حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الصحفيين على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

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