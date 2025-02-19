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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7967.60 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.8 مليار ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 108.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7967.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وعطاء، وجبسكو، والوطنية للتعليم، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلامة، والعقارية، والشرقية للتنمية، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و3.64%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والشرقية للتنمية، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 39.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7675.11 نقطة، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7967.60 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 108.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7967.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وعطاء، وجبسكو، والوطنية للتعليم، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلامة، والعقارية، والشرقية للتنمية، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و3.64%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والشرقية للتنمية، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 39.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7675.11 نقطة، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:25 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7967.60 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.8 مليار ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 108.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7967.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وعطاء، وجبسكو، والوطنية للتعليم، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلامة، والعقارية، والشرقية للتنمية، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و3.64%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والشرقية للتنمية، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 39.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7675.11 نقطة، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.

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