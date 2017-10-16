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خادم الحرمين يستقبل رئيس فلسطين

أقام مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين برئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى "عباس" سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس دولة فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس فلسطين
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين برئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى "عباس" سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
04:03 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:52 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس فلسطين

أقام مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين برئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى "عباس" سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء: الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

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