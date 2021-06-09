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الصومال .. 12 قتيلاً في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية

تبادل إطلاق النار استمر ساعات

قُتل 12 شخصًا على الأقل في هجوم لمسلحي حركة الشباب المتشددة على قاعدة عسكرية في الصومال، اليوم (الأربعاء).

وأوضح القائد العسكري مهد علي، أن عناصر من الجماعة مدججين بالسلاح هاجموا القاعدة الواقعة خارج مدينة بيداوا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن جنودًا إثيوبيين تابعين لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي تحركوا لمساعدة الجنود الصوماليين ونجحوا أخيرًا في صد المهاجمين.

من جانب آخر، ذكر سكان بيداوا، أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار استمر لساعات عدة.

من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب من خلال إذاعة تابعة لها مسؤوليتها عن الهجوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصومال .. 12 قتيلاً في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية
سبق

قُتل 12 شخصًا على الأقل في هجوم لمسلحي حركة الشباب المتشددة على قاعدة عسكرية في الصومال، اليوم (الأربعاء).

وأوضح القائد العسكري مهد علي، أن عناصر من الجماعة مدججين بالسلاح هاجموا القاعدة الواقعة خارج مدينة بيداوا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن جنودًا إثيوبيين تابعين لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي تحركوا لمساعدة الجنود الصوماليين ونجحوا أخيرًا في صد المهاجمين.

من جانب آخر، ذكر سكان بيداوا، أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار استمر لساعات عدة.

من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب من خلال إذاعة تابعة لها مسؤوليتها عن الهجوم.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:21 PM

الصومال .. 12 قتيلاً في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية

تبادل إطلاق النار استمر ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 12 شخصًا على الأقل في هجوم لمسلحي حركة الشباب المتشددة على قاعدة عسكرية في الصومال، اليوم (الأربعاء).

وأوضح القائد العسكري مهد علي، أن عناصر من الجماعة مدججين بالسلاح هاجموا القاعدة الواقعة خارج مدينة بيداوا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن جنودًا إثيوبيين تابعين لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي تحركوا لمساعدة الجنود الصوماليين ونجحوا أخيرًا في صد المهاجمين.

من جانب آخر، ذكر سكان بيداوا، أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار استمر لساعات عدة.

من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب من خلال إذاعة تابعة لها مسؤوليتها عن الهجوم.

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