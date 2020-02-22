القيادة تهنئ سلطان بروناي‎ بذكرى اليوم الوطني لبلاده

برقيتا تهنئة حملتا تمنيات دوام التقدم والازدهار للسلطنة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة، هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السلطان البلقيه؛ بهذه المناسبة، معبراً عن تمنياته لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، مزيداً من التقدم والازدهار.