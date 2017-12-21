"السماري": اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية يعكس الجهود الحكومية والرؤية الطموحة

قال إنها تمتلك تاريخًا مشهودًا ذا إرث حضاري لا يزال مؤثرًا حتى اليوم

رفع أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المُكلّف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اختيار الدرعية العاصمة العربية للثقافة لعام 2030.

وقال: إن اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".. الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، نظير رمزيتها الخالدة على صعيد الثقافة محليًا وإقليميًا، وما تمتلكه من تاريخ مشهود ذي إرث حضاري لا يزال مؤثرًا حتى اليوم، يعكس مدى أهمية هذا الإرث التاريخي وما يحمله من ثراء ثقافي ومخزون فكري.

وأضاف: يُجسّد هذا الإعلان جهود دولتنا العظيمة ورؤيتها الثاقبة في الحفاظ على هذا الموروث في عام يُخلِّد ويتحدث عن إنجازات 2030.

وتابع: أظهر هذا الاختيار الغِنى الكبير والمكنوز التاريخي الذي تمتلكه المملكة؛ والذي يعود لمئات السنين، وما تسعى إليه الجهود لإظهاره وتعريف العالم به في مملكتنا الحبيبة خلال خمسة أعوام من عمر رؤية المملكة، التي حقّقت الإنجاز على مختلف الأصعدة؛ وكان آخرها في المجال الثقافي عبر الدرعية التي أصبحت مركزًا عالميًا للثقافة والحضارة.