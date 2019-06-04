شاهد.. أمير الباحة يستقبل الأهالي والمشايخ والمسؤولين المهنئين بالعيد

منوهاً بما حققته قمم مكة من نجاح يعكس ما تتميز به المملكة

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع أمير المنطقة في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وقدّم مسؤولو وأهالي الباحة التهنئة لأمير المنطقة بهذه المناسبة السعيدة، فيما بادلهم الأمير التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.

وتخلل اللقاء كلمة لشيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد، هنأ فيها باسمه واسم أهالي الباحة القيادة الرشيدة -أعزها الله- وأمير الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر، منوهاً بما حققته قمم مكة المكرمة من نجاح والذي يعكس ما تتميز به المملكة من ثقل على المستوى الإقليمي والدولي.

كما ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير المنطقة.