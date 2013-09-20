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خلال اجتماعه الـ32.. رابطة الأحياء لكرة القدم تعلن عن 5 بطولات في الموسم

بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

عقد مجلس إدارة رابطة فِرَق الأحياء برئاسة المهندس عادل الفقي، اجتماعه الـ32 (عن بُعد)؛ حيث بارك خلاله المجلس صدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل جميع فِرَق الأحياء ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، وكيفية احتساب بدل التدريب وتعميمه من قِبَل الاتحاد السعودي على جميع الأندية.

وأوضح "الفقي" أنه تم مناقشة روزنامة بطولات الرابطة للموسم الجديد، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى يونيو 2022، بإقامة 5 بطولات وهي: (دوري الرابطة، وبطولة الكأس وكأس السوبر، إضافة إلى بطولتي الفئات السنية مواليد 2003 و2008) بجوائز تصل إلى مليوني ريال.

وبيّن أن المجلس ناقش آلية الموافقة على البطولات التنشيطية وإعادة تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب الاطلاع على تقارير ورش العمل التي عقدت للروابط الفرعية لشرح بدل التدريب، كما تم مناقشة الشراكة مع إحدى الشركات الناشئة المختصة بالتطبيقات الرياضية الداعمة لفِرَق الأحياء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال اجتماعه الـ32.. رابطة الأحياء لكرة القدم تعلن عن 5 بطولات في الموسم
سبق

عقد مجلس إدارة رابطة فِرَق الأحياء برئاسة المهندس عادل الفقي، اجتماعه الـ32 (عن بُعد)؛ حيث بارك خلاله المجلس صدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل جميع فِرَق الأحياء ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، وكيفية احتساب بدل التدريب وتعميمه من قِبَل الاتحاد السعودي على جميع الأندية.

وأوضح "الفقي" أنه تم مناقشة روزنامة بطولات الرابطة للموسم الجديد، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى يونيو 2022، بإقامة 5 بطولات وهي: (دوري الرابطة، وبطولة الكأس وكأس السوبر، إضافة إلى بطولتي الفئات السنية مواليد 2003 و2008) بجوائز تصل إلى مليوني ريال.

وبيّن أن المجلس ناقش آلية الموافقة على البطولات التنشيطية وإعادة تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب الاطلاع على تقارير ورش العمل التي عقدت للروابط الفرعية لشرح بدل التدريب، كما تم مناقشة الشراكة مع إحدى الشركات الناشئة المختصة بالتطبيقات الرياضية الداعمة لفِرَق الأحياء.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:57 PM

خلال اجتماعه الـ32.. رابطة الأحياء لكرة القدم تعلن عن 5 بطولات في الموسم

بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس إدارة رابطة فِرَق الأحياء برئاسة المهندس عادل الفقي، اجتماعه الـ32 (عن بُعد)؛ حيث بارك خلاله المجلس صدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل جميع فِرَق الأحياء ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، وكيفية احتساب بدل التدريب وتعميمه من قِبَل الاتحاد السعودي على جميع الأندية.

وأوضح "الفقي" أنه تم مناقشة روزنامة بطولات الرابطة للموسم الجديد، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى يونيو 2022، بإقامة 5 بطولات وهي: (دوري الرابطة، وبطولة الكأس وكأس السوبر، إضافة إلى بطولتي الفئات السنية مواليد 2003 و2008) بجوائز تصل إلى مليوني ريال.

وبيّن أن المجلس ناقش آلية الموافقة على البطولات التنشيطية وإعادة تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب الاطلاع على تقارير ورش العمل التي عقدت للروابط الفرعية لشرح بدل التدريب، كما تم مناقشة الشراكة مع إحدى الشركات الناشئة المختصة بالتطبيقات الرياضية الداعمة لفِرَق الأحياء.

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