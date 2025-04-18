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جدل مصدر الفيروس يتواصل.. عالمان أمريكيان: "كورونا" نتاج طفرة وليس مصنعًا

"غاري" استبعد أن يكون سلاحًا بيولوجيًّا

استبعد أستاذ الأمراض المعدية في كلية ستانفورد الطبية الدكتور روبرت غاري، أن يكون فيروس كورونا الجديد قد جرى تصنيعه في مختبر ووهان الصيني، أو تسرب منه، أو يكون جرى تصميمه كسلاح بيولوجي؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (السبت)، وذلك في مواصلةٍ للجدل الذي يدور في أمريكا ودول أخرى من العالم حول مصدر الوباء.

وقال "غاري" لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية: "لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن كورونا صُنع في المختبر، هناك العديد من السلالات في الطبيعة، التي يمكن أن تسبب هذا النوع من التفشي".

وذكر أن الفيروس كان نتاجًا لطفرة خاصة لإحدى سلالات كورونا، ويعتقد أنها ما جعلت منه معديًا جدًّا.

من جهته دعا أستاذ الوقاية من الأمراض في كلية الطب في جامعة ستانفورد الدكتور جون لونيدس، عبر تصريح للشبكة، إلى التراجع عن الورقة العلمية الوحيدة التي تزرع الشكوك حول الأصول الطبيعية لـ"كورونا"، بعد تشكيك المجتمع العلمي فيها.

وقال "لونيدس": "إن الفيروس لا يعمل أو يبدو اصطناعيًّا بأي شكل من الأشكال، والطريقة التي يتعامل بها مع نفسه ويرتبط بمستقبلاته، لا تشير إلى أي شيء من شأنه أن يكون قريبًا من التلاعب البشري".

وأضاف: "إن استنتاجاتي ثابتة، وليس هناك شك على الإطلاق في ذهني بأن هذا الفيروس لم ينشأ في المختبر".

فيروس كورونا الجديد

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جدل مصدر الفيروس يتواصل.. عالمان أمريكيان: "كورونا" نتاج طفرة وليس مصنعًا
سبق

استبعد أستاذ الأمراض المعدية في كلية ستانفورد الطبية الدكتور روبرت غاري، أن يكون فيروس كورونا الجديد قد جرى تصنيعه في مختبر ووهان الصيني، أو تسرب منه، أو يكون جرى تصميمه كسلاح بيولوجي؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (السبت)، وذلك في مواصلةٍ للجدل الذي يدور في أمريكا ودول أخرى من العالم حول مصدر الوباء.

وقال "غاري" لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية: "لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن كورونا صُنع في المختبر، هناك العديد من السلالات في الطبيعة، التي يمكن أن تسبب هذا النوع من التفشي".

وذكر أن الفيروس كان نتاجًا لطفرة خاصة لإحدى سلالات كورونا، ويعتقد أنها ما جعلت منه معديًا جدًّا.

من جهته دعا أستاذ الوقاية من الأمراض في كلية الطب في جامعة ستانفورد الدكتور جون لونيدس، عبر تصريح للشبكة، إلى التراجع عن الورقة العلمية الوحيدة التي تزرع الشكوك حول الأصول الطبيعية لـ"كورونا"، بعد تشكيك المجتمع العلمي فيها.

وقال "لونيدس": "إن الفيروس لا يعمل أو يبدو اصطناعيًّا بأي شكل من الأشكال، والطريقة التي يتعامل بها مع نفسه ويرتبط بمستقبلاته، لا تشير إلى أي شيء من شأنه أن يكون قريبًا من التلاعب البشري".

وأضاف: "إن استنتاجاتي ثابتة، وليس هناك شك على الإطلاق في ذهني بأن هذا الفيروس لم ينشأ في المختبر".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
03:16 PM

جدل مصدر الفيروس يتواصل.. عالمان أمريكيان: "كورونا" نتاج طفرة وليس مصنعًا

"غاري" استبعد أن يكون سلاحًا بيولوجيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبعد أستاذ الأمراض المعدية في كلية ستانفورد الطبية الدكتور روبرت غاري، أن يكون فيروس كورونا الجديد قد جرى تصنيعه في مختبر ووهان الصيني، أو تسرب منه، أو يكون جرى تصميمه كسلاح بيولوجي؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (السبت)، وذلك في مواصلةٍ للجدل الذي يدور في أمريكا ودول أخرى من العالم حول مصدر الوباء.

وقال "غاري" لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية: "لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن كورونا صُنع في المختبر، هناك العديد من السلالات في الطبيعة، التي يمكن أن تسبب هذا النوع من التفشي".

وذكر أن الفيروس كان نتاجًا لطفرة خاصة لإحدى سلالات كورونا، ويعتقد أنها ما جعلت منه معديًا جدًّا.

من جهته دعا أستاذ الوقاية من الأمراض في كلية الطب في جامعة ستانفورد الدكتور جون لونيدس، عبر تصريح للشبكة، إلى التراجع عن الورقة العلمية الوحيدة التي تزرع الشكوك حول الأصول الطبيعية لـ"كورونا"، بعد تشكيك المجتمع العلمي فيها.

وقال "لونيدس": "إن الفيروس لا يعمل أو يبدو اصطناعيًّا بأي شكل من الأشكال، والطريقة التي يتعامل بها مع نفسه ويرتبط بمستقبلاته، لا تشير إلى أي شيء من شأنه أن يكون قريبًا من التلاعب البشري".

وأضاف: "إن استنتاجاتي ثابتة، وليس هناك شك على الإطلاق في ذهني بأن هذا الفيروس لم ينشأ في المختبر".

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