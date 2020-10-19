"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (الباحة، تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.