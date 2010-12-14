مربط الراجحيات يهدي الوطن بطل أبطال العالم "البلاتينيوم"

"أكواتور" أضاف إنجازًا جديدًا للخيول السعودية

حقق مربط الراجحيات، العائد لمالكه عبدالعزيز بن صالح الراجحي، الوطن إنجازًا سعوديًّا جديدًا بحصول الفحل "أكواتور" على لقب "البلاتنيوم"، أعلى ألقاب بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2021، التي اختتمت مساء أمس 12 ديسمبر بمعرض باريس بورت دي فرساي، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ حيث رفع عبدالعزيز بن صالح الراجحي العَلَم السعودي في قلب العاصمة الفرنسية ابتهاجًا وفرحًا بتحقيق لقب البطولة العالمية، متلقيًا التهاني بهذا الفوز الكبير، وسط ترديد السلام الملكي السعودي خلال حفل إعلان الفائز بالبطل البلاتينيوم.

وأهدى عبدالعزيز الراجحي هذا اللقب العالمي الرفيع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأعرب "الراجحي" عن سعادته الغامرة بحصول المملكة على هذا اللقب الرفيع، مضيفًا بأن الفحل البلاتيني "أكواتور" سيخصص للملاك السعوديين والخليجيين؛ للاستفادة منه في الإنتاج.

من جانبه، أعرب مدير مربط الراجحيات الأستاذ عماد محمد الرشيد، عن فخره وعتزازه بفوز الفحل "أكواتور" بهذا اللقب العالمي، قائلاً: إن تتويجه بهذا اللقب الرفيع يعتبر إنجازاً للوطن.

وأضاف "الرشيد": إن عبدالعزيز الراجحي منذ أن دخل في عالم جمال الخيل العربية كان يسعى لرفع علم السعودية عالياً في المحافل الدولية، وبحمد الله نجح في ذلك، وبإذن الله سيتواصل هذا التميز.

يُذكر أن الفحل السوبر ستار أكواتور (كيو آر مارك x اكليبتايكا) يملك عددًا كبيرًا من الألقاب والجوائز الخاصة، فقد نال اللقب الذهبي لهذه البطولة في العام 2018 كما نال جائزة أعلى معدل من النقاط في نفس البطولة، وبخلاف هذا اللقب الذهبي يحمل أكواتور 4 ألقاب ذهيبة حققها خلال مسيرته.