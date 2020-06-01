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"لا ينام إلا جالساً".. اعتلال قلب "ناصر" يحرمه طفولته ووالده يناشد

مرض مفاجئ أقعده عن الحركة وحرمه المدرسة.. 3 عمليات في سنتين ولا فائدة

ناشد والد الطفل "ناصر بن أحمد"؛ المسؤولين في وزارة الصحة، بضرورة نقل فلذة كبده البالغ من العمر 8 سنوات إلى مستشفى متخصص لزراعة قلب؛ حيث لم يهدأ له بال منذ أن أصيب ابنه بمرض مفاجئ قبل نحو سنتين أقعده عن الحركة وحرمه الالتحاق بالمدرسة.

وروى والد الطفل لـ"سبق"، وهو مواطن يسكن في محافظة الطائف، قائلاً: "بدأت المعاناة قبل نحو سنتين عندما تعرّض ابني لوعكة صحية مفاجئة، حينها أكّد الأطباء أنه مريض قلب؛ ما استدعى إجراء ثلاث عمليات له خلال السنتين الماضية، ولكن دون فائدة تذكر؛ حيث لا يزال يعاني ولم نجد مستشفى متخصصاً ينهي المعاناة ويعيد له الحياة بعد أن أُغلقت الأبواب أمامنا".

وأضاف: "لقد أُجريت لابني ثلاث عمليات خلال السنتين الماضيتين ولكن دون أن تتحسّن حالته، ولا يزال الأمل في الله كبيراً ثم في المستشفيات المتخصصة، والمسؤولين في إنقاذ ابني من الحالة الصحية التي يعانيها، حيث لا يستطيع النوم إلا جالساً ونعاني الأمرّين"، مناشداً المسؤولين أو مَن لديه القدرة على مساعدته في إنقاذ ابنه وقبوله في أحد المستشفيات المتخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبحسب التقرير الطبي -أطلعت "سبق" عليه- فإن الطفل "ناصر" يعاني اعتلال القلب الحاصر مع تجمع كبير للسوائل حول القلب - انصباب تاموري.

وزارة الصحة مناشدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لا ينام إلا جالساً".. اعتلال قلب "ناصر" يحرمه طفولته ووالده يناشد
سبق

ناشد والد الطفل "ناصر بن أحمد"؛ المسؤولين في وزارة الصحة، بضرورة نقل فلذة كبده البالغ من العمر 8 سنوات إلى مستشفى متخصص لزراعة قلب؛ حيث لم يهدأ له بال منذ أن أصيب ابنه بمرض مفاجئ قبل نحو سنتين أقعده عن الحركة وحرمه الالتحاق بالمدرسة.

وروى والد الطفل لـ"سبق"، وهو مواطن يسكن في محافظة الطائف، قائلاً: "بدأت المعاناة قبل نحو سنتين عندما تعرّض ابني لوعكة صحية مفاجئة، حينها أكّد الأطباء أنه مريض قلب؛ ما استدعى إجراء ثلاث عمليات له خلال السنتين الماضية، ولكن دون فائدة تذكر؛ حيث لا يزال يعاني ولم نجد مستشفى متخصصاً ينهي المعاناة ويعيد له الحياة بعد أن أُغلقت الأبواب أمامنا".

وأضاف: "لقد أُجريت لابني ثلاث عمليات خلال السنتين الماضيتين ولكن دون أن تتحسّن حالته، ولا يزال الأمل في الله كبيراً ثم في المستشفيات المتخصصة، والمسؤولين في إنقاذ ابني من الحالة الصحية التي يعانيها، حيث لا يستطيع النوم إلا جالساً ونعاني الأمرّين"، مناشداً المسؤولين أو مَن لديه القدرة على مساعدته في إنقاذ ابنه وقبوله في أحد المستشفيات المتخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبحسب التقرير الطبي -أطلعت "سبق" عليه- فإن الطفل "ناصر" يعاني اعتلال القلب الحاصر مع تجمع كبير للسوائل حول القلب - انصباب تاموري.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:16 PM

"لا ينام إلا جالساً".. اعتلال قلب "ناصر" يحرمه طفولته ووالده يناشد

مرض مفاجئ أقعده عن الحركة وحرمه المدرسة.. 3 عمليات في سنتين ولا فائدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
5,870

ناشد والد الطفل "ناصر بن أحمد"؛ المسؤولين في وزارة الصحة، بضرورة نقل فلذة كبده البالغ من العمر 8 سنوات إلى مستشفى متخصص لزراعة قلب؛ حيث لم يهدأ له بال منذ أن أصيب ابنه بمرض مفاجئ قبل نحو سنتين أقعده عن الحركة وحرمه الالتحاق بالمدرسة.

وروى والد الطفل لـ"سبق"، وهو مواطن يسكن في محافظة الطائف، قائلاً: "بدأت المعاناة قبل نحو سنتين عندما تعرّض ابني لوعكة صحية مفاجئة، حينها أكّد الأطباء أنه مريض قلب؛ ما استدعى إجراء ثلاث عمليات له خلال السنتين الماضية، ولكن دون فائدة تذكر؛ حيث لا يزال يعاني ولم نجد مستشفى متخصصاً ينهي المعاناة ويعيد له الحياة بعد أن أُغلقت الأبواب أمامنا".

وأضاف: "لقد أُجريت لابني ثلاث عمليات خلال السنتين الماضيتين ولكن دون أن تتحسّن حالته، ولا يزال الأمل في الله كبيراً ثم في المستشفيات المتخصصة، والمسؤولين في إنقاذ ابني من الحالة الصحية التي يعانيها، حيث لا يستطيع النوم إلا جالساً ونعاني الأمرّين"، مناشداً المسؤولين أو مَن لديه القدرة على مساعدته في إنقاذ ابنه وقبوله في أحد المستشفيات المتخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبحسب التقرير الطبي -أطلعت "سبق" عليه- فإن الطفل "ناصر" يعاني اعتلال القلب الحاصر مع تجمع كبير للسوائل حول القلب - انصباب تاموري.

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