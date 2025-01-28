"سوق الأسهم".. 104 شركات تسجل ارتفاعاً والمؤشر يغلق منخفضاً

عند مستوى 12179.32 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 3.19 نقاط ليقفل عند مستوى 12179.32 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات ساسكو، ومجموعة فتيحي، وسابتكو، والمتحدة للتأمين، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج، وسبكيم العالمية، وجدوى ريت السعودية، والعربية، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و3.56% .



وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، وساسكو، وأرامكو السعودية، وسابتكو الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وساسكو، والأهلي، وكيان السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25659.54 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 2590 صفقة.