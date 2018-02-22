جدة.. سكان مجمع عمائر إسكان الشرفية بلا مياه منذ 4 أيام

أهالٍ: شكاوانا لشركة المياه دون رد.. وما زلنا ننتظر

شكا سكان مجمع عمائر إسكان الشرفية بجدة من انقطاع المياه عن منازلهم منذ 4 أيام .

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن المياه انقطعت عن الحي منذ الاثنين الماضي، ولا تزال غائبة حتى اليوم.

وكشف الأهالي عن تواصلهم مع شركة المياه دون تلقي أي جواب عن أسباب الانقطاع وموعد ضخها من جديد لمنازلهم.