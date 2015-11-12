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شرطة الشرقية توقع بسارق الـ14 سيارة.. اعترف بجرائمه

تورط في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها

تمكّنت الجهات الأمنية بالشرقية من القبض على مواطن تورط في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها، حيث أقر بارتكاب ١٤ جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفصيلاً، صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ١٤ جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية توقع بسارق الـ14 سيارة.. اعترف بجرائمه
سبق

تمكّنت الجهات الأمنية بالشرقية من القبض على مواطن تورط في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها، حيث أقر بارتكاب ١٤ جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفصيلاً، صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ١٤ جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:15 PM

شرطة الشرقية توقع بسارق الـ14 سيارة.. اعترف بجرائمه

تورط في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تمكّنت الجهات الأمنية بالشرقية من القبض على مواطن تورط في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها، حيث أقر بارتكاب ١٤ جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تفصيلاً، صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ١٤ جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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