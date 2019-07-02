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"هدف": تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج "تسعة أعشار" لدعم ريادة الأعمال

بهدف تحسين بيئة العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وجعلها جاذبة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تسجيل أكثر من 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار، الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الرابط: https://910ths.sa، وذلك منذ إطلاق البرنامج في الثامن من أغسطس 2016 حتى الآن.

وتوفر بوابة البرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج "تسعة أعشار" لدعم ريادة الأعمال
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تسجيل أكثر من 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار، الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الرابط: https://910ths.sa، وذلك منذ إطلاق البرنامج في الثامن من أغسطس 2016 حتى الآن.

وتوفر بوابة البرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:34 AM

"هدف": تسجيل 145 ألف مشترك في برنامج "تسعة أعشار" لدعم ريادة الأعمال

بهدف تحسين بيئة العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وجعلها جاذبة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تسجيل أكثر من 145 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار، الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الإلكترونية، المتوافرة على الرابط: https://910ths.sa، وذلك منذ إطلاق البرنامج في الثامن من أغسطس 2016 حتى الآن.

وتوفر بوابة البرنامج المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من توفير وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,495
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29 مليار ..

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