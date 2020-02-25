"تعليم القويعية" يعلق الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة

بناءً على تحذير "الأرصاد وحماية البيئة"

علقت إدارة تعليم القويعية الدراسة ليوم غدٍ بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم.

وقال الحساب الرسمي لـ"تعليم القويعية": "بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات مدير تعليم القويعية يوجه بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة".

وأوضح "تعليم القويعية" أن التعليق يشمل جميع المدارس على مستوى المحافظة، بما فيها مدارس مكتب تعليم الرويضة، ومدارس مكتب تعليم محافظة الرين، ومدارس الحصاة، كما يشمل جميع منسوبي المدارس.

