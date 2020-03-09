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"البقمي" تتبرع بكليتها لتُنهي معاناة "والدها" وتُدخل السرور بقلبه

اعتبرته جزءًا من الوفاء له

تبرَّعت رئيسة البلدية النسائية بالطائف هنوف البقمي بكليتها لوالدها؛ لتُنهي بموقفها البطولي معاناته مع المرض.

وتفصيلاً، توجهت "البقمي" للمستشفى الذي يراجع فيه والدها، وأجرت الفحوص الطبية اللازمة، وبعد انتهائها تمت الموافقة على قبولها متبرعة.

ودخلت "الهنوف" ووالدها المستشفى، وأُجريت لهما العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، في ظل استقبالهما التهاني والتبريكات بنجاح العملية، والتماثل للشفاء بفضل من الله، مثمنين موقفها الإنساني والنبيل غير المستغرب، وداعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها.

وقالت "البقمي" بعد أن تماثلت للشفاء من إجراء العملية التي أسهم الأطباء –بعد مشيئة الله- في نجاحها: "الحمد الله الذي مكنني من مساعدة والدي بإجراء هذه العمليات، كما أنني سعدت عندما تلقيت البشارة من الأطباء بحدوث التطابق التام بين كليتي وجسد والدي".

وأضافت: "الإنسان لا يتمنى المرض لنفسه أو لغيره، ولكن بعد قدر الله عندما تعرَّض والدي للمرض جاءتني الفرصة على طبق من ذهب لإدخال الفرح والسرور بقلب والدي؛ لأن ذلك ينهي معاناته مع المرض، ويعيد له حياته الطبيعية بفضل من الله".

واختتمت رئيسة البلدية النسائية بالطائف حديثها: "مهما قدمنا لوالدينا من البر لن نوفيهما حقهما".. مقدمة جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي، وجميع من شاركهم بالزيارة أو الاتصال، وداعية الله -عز وجل- أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على والدها، وجميع المرضى.

رئيسة البلدية النسائية بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البقمي" تتبرع بكليتها لتُنهي معاناة "والدها" وتُدخل السرور بقلبه
سبق

تبرَّعت رئيسة البلدية النسائية بالطائف هنوف البقمي بكليتها لوالدها؛ لتُنهي بموقفها البطولي معاناته مع المرض.

وتفصيلاً، توجهت "البقمي" للمستشفى الذي يراجع فيه والدها، وأجرت الفحوص الطبية اللازمة، وبعد انتهائها تمت الموافقة على قبولها متبرعة.

ودخلت "الهنوف" ووالدها المستشفى، وأُجريت لهما العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، في ظل استقبالهما التهاني والتبريكات بنجاح العملية، والتماثل للشفاء بفضل من الله، مثمنين موقفها الإنساني والنبيل غير المستغرب، وداعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها.

وقالت "البقمي" بعد أن تماثلت للشفاء من إجراء العملية التي أسهم الأطباء –بعد مشيئة الله- في نجاحها: "الحمد الله الذي مكنني من مساعدة والدي بإجراء هذه العمليات، كما أنني سعدت عندما تلقيت البشارة من الأطباء بحدوث التطابق التام بين كليتي وجسد والدي".

وأضافت: "الإنسان لا يتمنى المرض لنفسه أو لغيره، ولكن بعد قدر الله عندما تعرَّض والدي للمرض جاءتني الفرصة على طبق من ذهب لإدخال الفرح والسرور بقلب والدي؛ لأن ذلك ينهي معاناته مع المرض، ويعيد له حياته الطبيعية بفضل من الله".

واختتمت رئيسة البلدية النسائية بالطائف حديثها: "مهما قدمنا لوالدينا من البر لن نوفيهما حقهما".. مقدمة جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي، وجميع من شاركهم بالزيارة أو الاتصال، وداعية الله -عز وجل- أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على والدها، وجميع المرضى.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:31 PM

"البقمي" تتبرع بكليتها لتُنهي معاناة "والدها" وتُدخل السرور بقلبه

اعتبرته جزءًا من الوفاء له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تبرَّعت رئيسة البلدية النسائية بالطائف هنوف البقمي بكليتها لوالدها؛ لتُنهي بموقفها البطولي معاناته مع المرض.

وتفصيلاً، توجهت "البقمي" للمستشفى الذي يراجع فيه والدها، وأجرت الفحوص الطبية اللازمة، وبعد انتهائها تمت الموافقة على قبولها متبرعة.

ودخلت "الهنوف" ووالدها المستشفى، وأُجريت لهما العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، في ظل استقبالهما التهاني والتبريكات بنجاح العملية، والتماثل للشفاء بفضل من الله، مثمنين موقفها الإنساني والنبيل غير المستغرب، وداعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها.

وقالت "البقمي" بعد أن تماثلت للشفاء من إجراء العملية التي أسهم الأطباء –بعد مشيئة الله- في نجاحها: "الحمد الله الذي مكنني من مساعدة والدي بإجراء هذه العمليات، كما أنني سعدت عندما تلقيت البشارة من الأطباء بحدوث التطابق التام بين كليتي وجسد والدي".

وأضافت: "الإنسان لا يتمنى المرض لنفسه أو لغيره، ولكن بعد قدر الله عندما تعرَّض والدي للمرض جاءتني الفرصة على طبق من ذهب لإدخال الفرح والسرور بقلب والدي؛ لأن ذلك ينهي معاناته مع المرض، ويعيد له حياته الطبيعية بفضل من الله".

واختتمت رئيسة البلدية النسائية بالطائف حديثها: "مهما قدمنا لوالدينا من البر لن نوفيهما حقهما".. مقدمة جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي، وجميع من شاركهم بالزيارة أو الاتصال، وداعية الله -عز وجل- أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على والدها، وجميع المرضى.

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