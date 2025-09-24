"السنة النبوية" تبرز خدمات المملكة من المؤسس حتى العهد الزاهر

عدّدت شبكة السنة النبوية وعلومها، مناقب المملكة العربية السعودية في يومها الوطني وخدمتها وعنايتها للسنة النبوية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، مرورًا بأبنائه الملوك وحتى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقالت الشبكة في حسابها على تويتر إنه كان لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز اليد الطولى في الاهتمام والعناية بمصادر التشريع الإسلامي؛ فمنذ تأسيس المملكة كان القرآن هو دستورها، وإليه وإلى السنة النبوية يكون التحاكم، ومنهما تستمد الشرائع والأحكام، وعلى هذا النهج سار أبناؤه من بعده .وفي عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد استمر هذا النهج الكريم. وأضافت: "في عهد الملك فهد رحمه الله صدر الأمر الكريم في 20/ 4/ 1406هـ برقم 5/ 793/م بالموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بتنفيذ التوصية الخاصة بإنشاء مركز لخدمة السنة والسيرة النبوية، يكون مؤسسة علمية مستقلة، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف؛ لطباعة ما يتم إعداده وتحقيقه، فيما واصل الملك عبدالله -رحمه الله– المسيرة؛ فرعى بنفسه كبرى المسابقات والمؤتمرات التي لها علاقة بالقرآن والسنة، وأطلق -رحمه الله- "برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة". وتابعت: "ثم أتى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف ليؤكد حرصه -أيده الله- على مواصلة نهج أسلافه من ولاة أمر هذه البلاد، ويتوج خدمة هذه البلاد للسنة النبوية وعلومها، وكان لكبار علماء هذه البلاد المباركة من أمثال سماحة الشيخ ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله؛ جهودٌ عظيمة في تعليم السنة النبوية وعلومها ونشرها والتأكيد على مكانتها؛ من خلال دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم وغيرها. وتابعت: "استمرّ ذلك الخير وهذا العطاء في خدمة السنة النبوية وعلومها؛ فتنوعت الوسائل واستُخدم في ذلك أحدث التقنيات الإلكترونية من خلال منصات الويب والتواصل الاجتماعي والتطبيقات، وما شبكة السنة النبوية وعلومها alssunnah@ التي انطلقت من هذه البلاد المباركة؛ إلا مثال لذلك، تم التوسع الكبير في تدريس علوم السنة النبوية عن طريق الكليات والأقسام الجامعية المتخصصة في دراستها؛ وكان لها الأثر الكبير في إثراء المكتبة الإسلامية بجملة كبيرة من الدراسات والبحوث وحصول مئات الطلاب والطالبات على درجتَي الماجستير والدكتوراه في السنة وعلومها والسيرة النبوية. وختمت: على مستوى المسابقات والجوائز: انطلقت في عام ١٤٢٣هـ مسابقة الأمير نايف -رحمه الله- العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، وهناك مسابقة لحفظ الحديث النبوي تستهدف الناشئة والشباب وتولي عناية قصوى بالحديث النبوي، وتشمل طلاب وطالبات التعليم العام، كما انتشرت المراكز البحثية والكراسي العلمية التي تعنى بالحديث النبوي والسيرة النبوية وما يتفرع عنهما من علوم.

"السنة النبوية" تبرز خدمات المملكة من المؤسس حتى العهد الزاهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24 عدّدت شبكة السنة النبوية وعلومها، مناقب المملكة العربية السعودية في يومها الوطني وخدمتها وعنايتها للسنة النبوية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، مرورًا بأبنائه الملوك وحتى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وقالت الشبكة في حسابها على تويتر إنه كان لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز اليد الطولى في الاهتمام والعناية بمصادر التشريع الإسلامي؛ فمنذ تأسيس المملكة كان القرآن هو دستورها، وإليه وإلى السنة النبوية يكون التحاكم، ومنهما تستمد الشرائع والأحكام، وعلى هذا النهج سار أبناؤه من بعده .وفي عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد استمر هذا النهج الكريم.



وأضافت: "في عهد الملك فهد رحمه الله صدر الأمر الكريم في 20/ 4/ 1406هـ برقم 5/ 793/م بالموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بتنفيذ التوصية الخاصة بإنشاء مركز لخدمة السنة والسيرة النبوية، يكون مؤسسة علمية مستقلة، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف؛ لطباعة ما يتم إعداده وتحقيقه، فيما واصل الملك عبدالله -رحمه الله– المسيرة؛ فرعى بنفسه كبرى المسابقات والمؤتمرات التي لها علاقة بالقرآن والسنة، وأطلق -رحمه الله- "برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة".



وتابعت: "ثم أتى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف ليؤكد حرصه -أيده الله- على مواصلة نهج أسلافه من ولاة أمر هذه البلاد، ويتوج خدمة هذه البلاد للسنة النبوية وعلومها، وكان لكبار علماء هذه البلاد المباركة من أمثال سماحة الشيخ ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله؛ جهودٌ عظيمة في تعليم السنة النبوية وعلومها ونشرها والتأكيد على مكانتها؛ من خلال دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم وغيرها.



وتابعت: "استمرّ ذلك الخير وهذا العطاء في خدمة السنة النبوية وعلومها؛ فتنوعت الوسائل واستُخدم في ذلك أحدث التقنيات الإلكترونية من خلال منصات الويب والتواصل الاجتماعي والتطبيقات، وما شبكة السنة النبوية وعلومها alssunnah@ التي انطلقت من هذه البلاد المباركة؛ إلا مثال لذلك، تم التوسع الكبير في تدريس علوم السنة النبوية عن طريق الكليات والأقسام الجامعية المتخصصة في دراستها؛ وكان لها الأثر الكبير في إثراء المكتبة الإسلامية بجملة كبيرة من الدراسات والبحوث وحصول مئات الطلاب والطالبات على درجتَي الماجستير والدكتوراه في السنة وعلومها والسيرة النبوية.



وختمت: على مستوى المسابقات والجوائز: انطلقت في عام ١٤٢٣هـ مسابقة الأمير نايف -رحمه الله- العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، وهناك مسابقة لحفظ الحديث النبوي تستهدف الناشئة والشباب وتولي عناية قصوى بالحديث النبوي، وتشمل طلاب وطالبات التعليم العام، كما انتشرت المراكز البحثية والكراسي العلمية التي تعنى بالحديث النبوي والسيرة النبوية وما يتفرع عنهما من علوم.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 04:47 PM

"السنة النبوية" تبرز خدمات المملكة من المؤسس حتى العهد الزاهر احتفالًا باليوم الوطني التاسع والثمانين وعبر حساب الشبكة على تويتر





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عدّدت شبكة السنة النبوية وعلومها، مناقب المملكة العربية السعودية في يومها الوطني وخدمتها وعنايتها للسنة النبوية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، مرورًا بأبنائه الملوك وحتى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وقالت الشبكة في حسابها على تويتر إنه كان لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز اليد الطولى في الاهتمام والعناية بمصادر التشريع الإسلامي؛ فمنذ تأسيس المملكة كان القرآن هو دستورها، وإليه وإلى السنة النبوية يكون التحاكم، ومنهما تستمد الشرائع والأحكام، وعلى هذا النهج سار أبناؤه من بعده .وفي عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد استمر هذا النهج الكريم.



وأضافت: "في عهد الملك فهد رحمه الله صدر الأمر الكريم في 20/ 4/ 1406هـ برقم 5/ 793/م بالموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بتنفيذ التوصية الخاصة بإنشاء مركز لخدمة السنة والسيرة النبوية، يكون مؤسسة علمية مستقلة، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف؛ لطباعة ما يتم إعداده وتحقيقه، فيما واصل الملك عبدالله -رحمه الله– المسيرة؛ فرعى بنفسه كبرى المسابقات والمؤتمرات التي لها علاقة بالقرآن والسنة، وأطلق -رحمه الله- "برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة".



وتابعت: "ثم أتى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف ليؤكد حرصه -أيده الله- على مواصلة نهج أسلافه من ولاة أمر هذه البلاد، ويتوج خدمة هذه البلاد للسنة النبوية وعلومها، وكان لكبار علماء هذه البلاد المباركة من أمثال سماحة الشيخ ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله؛ جهودٌ عظيمة في تعليم السنة النبوية وعلومها ونشرها والتأكيد على مكانتها؛ من خلال دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم وغيرها.



وتابعت: "استمرّ ذلك الخير وهذا العطاء في خدمة السنة النبوية وعلومها؛ فتنوعت الوسائل واستُخدم في ذلك أحدث التقنيات الإلكترونية من خلال منصات الويب والتواصل الاجتماعي والتطبيقات، وما شبكة السنة النبوية وعلومها alssunnah@ التي انطلقت من هذه البلاد المباركة؛ إلا مثال لذلك، تم التوسع الكبير في تدريس علوم السنة النبوية عن طريق الكليات والأقسام الجامعية المتخصصة في دراستها؛ وكان لها الأثر الكبير في إثراء المكتبة الإسلامية بجملة كبيرة من الدراسات والبحوث وحصول مئات الطلاب والطالبات على درجتَي الماجستير والدكتوراه في السنة وعلومها والسيرة النبوية.



وختمت: على مستوى المسابقات والجوائز: انطلقت في عام ١٤٢٣هـ مسابقة الأمير نايف -رحمه الله- العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، وهناك مسابقة لحفظ الحديث النبوي تستهدف الناشئة والشباب وتولي عناية قصوى بالحديث النبوي، وتشمل طلاب وطالبات التعليم العام، كما انتشرت المراكز البحثية والكراسي العلمية التي تعنى بالحديث النبوي والسيرة النبوية وما يتفرع عنهما من علوم.