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"أمانة نجران" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018

تنطلق الأول من مارس بشعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"

تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي سينطلق في الأول من مارس 2018م تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، دور المجتمع الحيوي والفعّال في التعاون لمنع أو تقليل المخاطر، وإسهام الفعاليات في رفع مستوى الوعي، وصناعة مجتمع آمن بمشيئة الله تعالى.

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة ستشارك بعدد من البرامج الإعلامية التوعوية الخاصة بهذه المناسبة، كالعبارات الإرشادية بالشاشات الإلكترونية في الطرقات، وبث رسائل خاصة بهذه المناسبة عبر مواقعها الإلكتروني وحساباتها في التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركتها بعدد من السيارات في القافلة التوعوية وتفعيل معرض الأمانة الدائم بالتصاميم والعبارات.

وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تأتي امتداداً للمشاركات السابقة في تفعيل البرامج التوعوية، ودعمها لجميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المجتمع، وتندرج تحت دور الشراكة المجتمعية، وواجبها تجاه الوطن.

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"أمانة نجران" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018
سبق

تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي سينطلق في الأول من مارس 2018م تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، دور المجتمع الحيوي والفعّال في التعاون لمنع أو تقليل المخاطر، وإسهام الفعاليات في رفع مستوى الوعي، وصناعة مجتمع آمن بمشيئة الله تعالى.

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة ستشارك بعدد من البرامج الإعلامية التوعوية الخاصة بهذه المناسبة، كالعبارات الإرشادية بالشاشات الإلكترونية في الطرقات، وبث رسائل خاصة بهذه المناسبة عبر مواقعها الإلكتروني وحساباتها في التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركتها بعدد من السيارات في القافلة التوعوية وتفعيل معرض الأمانة الدائم بالتصاميم والعبارات.

وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تأتي امتداداً للمشاركات السابقة في تفعيل البرامج التوعوية، ودعمها لجميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المجتمع، وتندرج تحت دور الشراكة المجتمعية، وواجبها تجاه الوطن.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:44 AM

"أمانة نجران" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018

تنطلق الأول من مارس بشعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي سينطلق في الأول من مارس 2018م تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة".

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، دور المجتمع الحيوي والفعّال في التعاون لمنع أو تقليل المخاطر، وإسهام الفعاليات في رفع مستوى الوعي، وصناعة مجتمع آمن بمشيئة الله تعالى.

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة ستشارك بعدد من البرامج الإعلامية التوعوية الخاصة بهذه المناسبة، كالعبارات الإرشادية بالشاشات الإلكترونية في الطرقات، وبث رسائل خاصة بهذه المناسبة عبر مواقعها الإلكتروني وحساباتها في التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركتها بعدد من السيارات في القافلة التوعوية وتفعيل معرض الأمانة الدائم بالتصاميم والعبارات.

وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تأتي امتداداً للمشاركات السابقة في تفعيل البرامج التوعوية، ودعمها لجميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المجتمع، وتندرج تحت دور الشراكة المجتمعية، وواجبها تجاه الوطن.

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