وظائف أكاديمية شاغرة في كليات "جامعة شقراء"

في عدة تخصصات لحمَلة الدكتوراه من الرجال والنساء

أعلنت جامعة شقراء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها في عدة تخصصات على رتبة أستاذ مساعد.

وشملت الوظائف الأكاديمية المطروحة، تخصصات: (الرياضيات، والقانون، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والفيزياء، والكيمياء، وتخصصات هندسية وطبية وتمريضية)، والعمل في مقر الجامعة بشقراء وعدد من المحافظات التي تتبع للجامعة.

وأوضحت "الجامعة" أنه سيتم تفعيل بوابة التوظيف واستقبال طلبات الراغبين في شَغل الوظائف المعلنة إلكترونيًّا خلال الفترة من يوم الأحد 12/ 7/ 1443هـ الموافق 13/ 2/ 2022م حتى يوم الاثنين 20/ 7/ 1443هـ الموافق 21/ 2/ 2022م.

رابط التقديم: https://jobs.su.edu.sa