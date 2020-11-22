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بايدن: لن يقبل الأمريكيون بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات لصالحه

في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي وقوع مخالفات كبيرة خلال التصويت

قال مقر المرشح جوزيف بايدن: إن قرار محكمة بنسلفانيا برفض دعوى قضائية أخرى من مقر الرئيس دونالد ترامب، أظهر أن البلاد بأكملها لن تقبل محاولات الجمهوريين لعكس نتائج الانتخابات.

وأضاف مقر بايدن، في بيانه: "رفضت محكمة أخرى مزاعم ترامب ومحاميه رودولف جولياني "عديمة الأساس"، وكذلك التهجمات الصارخة على ديمقراطيتنا. لا يمكن القول أوضح من ذلك. لن تقبل بلادنا بعد الآن، بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات، التي خسرها بلا شك".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة مقاطعة بنسلفانيا رفضت دعوى قضائية من قِبَل المقر الانتخابي لترامب، طالبت بإلغاء ما يقرب من 7 ملايين استمارة اقتراع تم إرسالها بالبريد في هذه الولاية خلال انتخابات 3 نوفمبر.

ووفق "روسيا اليوم" يؤكد ترامب، وقوع مخالفات كبيرة خلال التصويت في هذه الولاية، ويشدد على أن الفوز فيها كان في الواقع إلى جانبه.

لكن وفقًا لتقييم صحيفة "نيويورك تايمز" وبعض وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى، فقد فاز بايدن في هذه الولاية بحصوله على 50٪ من الأصوات؛ فيما حصل خصمه على تأييد 48.8٪ من الناخبين.

جوزيف بايدن الانتخابات الأمريكية

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بايدن: لن يقبل الأمريكيون بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات لصالحه
سبق

قال مقر المرشح جوزيف بايدن: إن قرار محكمة بنسلفانيا برفض دعوى قضائية أخرى من مقر الرئيس دونالد ترامب، أظهر أن البلاد بأكملها لن تقبل محاولات الجمهوريين لعكس نتائج الانتخابات.

وأضاف مقر بايدن، في بيانه: "رفضت محكمة أخرى مزاعم ترامب ومحاميه رودولف جولياني "عديمة الأساس"، وكذلك التهجمات الصارخة على ديمقراطيتنا. لا يمكن القول أوضح من ذلك. لن تقبل بلادنا بعد الآن، بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات، التي خسرها بلا شك".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة مقاطعة بنسلفانيا رفضت دعوى قضائية من قِبَل المقر الانتخابي لترامب، طالبت بإلغاء ما يقرب من 7 ملايين استمارة اقتراع تم إرسالها بالبريد في هذه الولاية خلال انتخابات 3 نوفمبر.

ووفق "روسيا اليوم" يؤكد ترامب، وقوع مخالفات كبيرة خلال التصويت في هذه الولاية، ويشدد على أن الفوز فيها كان في الواقع إلى جانبه.

لكن وفقًا لتقييم صحيفة "نيويورك تايمز" وبعض وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى، فقد فاز بايدن في هذه الولاية بحصوله على 50٪ من الأصوات؛ فيما حصل خصمه على تأييد 48.8٪ من الناخبين.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:21 AM

بايدن: لن يقبل الأمريكيون بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات لصالحه

في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي وقوع مخالفات كبيرة خلال التصويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مقر المرشح جوزيف بايدن: إن قرار محكمة بنسلفانيا برفض دعوى قضائية أخرى من مقر الرئيس دونالد ترامب، أظهر أن البلاد بأكملها لن تقبل محاولات الجمهوريين لعكس نتائج الانتخابات.

وأضاف مقر بايدن، في بيانه: "رفضت محكمة أخرى مزاعم ترامب ومحاميه رودولف جولياني "عديمة الأساس"، وكذلك التهجمات الصارخة على ديمقراطيتنا. لا يمكن القول أوضح من ذلك. لن تقبل بلادنا بعد الآن، بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات، التي خسرها بلا شك".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة مقاطعة بنسلفانيا رفضت دعوى قضائية من قِبَل المقر الانتخابي لترامب، طالبت بإلغاء ما يقرب من 7 ملايين استمارة اقتراع تم إرسالها بالبريد في هذه الولاية خلال انتخابات 3 نوفمبر.

ووفق "روسيا اليوم" يؤكد ترامب، وقوع مخالفات كبيرة خلال التصويت في هذه الولاية، ويشدد على أن الفوز فيها كان في الواقع إلى جانبه.

لكن وفقًا لتقييم صحيفة "نيويورك تايمز" وبعض وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى، فقد فاز بايدن في هذه الولاية بحصوله على 50٪ من الأصوات؛ فيما حصل خصمه على تأييد 48.8٪ من الناخبين.

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