قصف جوي للنظام السوري يوقع شهداء بريف حماة

استهداف يطال الريف الإدلبي.. ولا أنباء عن إصابات

جدّدت قوات النظام السوري، صباح الأربعاء، قصفها الصاروخي على أماكن في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، بأن قوات النظام استهدفت مناطق في بلدتيْ اللطامنة وكفر زيتا، وقرى الزكاة وحصرايا والأربعين؛ مما أسفر عن استشهاد مواطنين في قرية الزكاة.

وقصف الطيران الحربي مناطق في أطراف قرية الصياد شمال حماة، بدون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأضاف المرصد: استهدفت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري أيضاً مناطق في ريف إدلب الجنوبي ببلدتيْ الهبيط وعابدين، دون أنباء عن إصابات حتى اللحظة.