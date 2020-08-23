النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية

ريفيرا البحر الأحمر تعد أحد المشروعات الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات

قال مشروع #أمالا اليوم إن تجاربه ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف، وفيها سينطلق الزوّار في رحلة استثنائية للتعرف على الثقافات من حولهم والتأمل والتفكر في ذواتهم أيضاً.

يذكر أن "أمالا" هو أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028، وسيضم "أمالا" 700 فيلا وشقة فاخرة للتمليك، و200 متجر، بالإضافة إلى 2500 غرفة وجناح فندقي.

يذكر أن مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت أمالا من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة، وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

وستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

مشروع أمالا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية
سبق

قال مشروع #أمالا اليوم إن تجاربه ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف، وفيها سينطلق الزوّار في رحلة استثنائية للتعرف على الثقافات من حولهم والتأمل والتفكر في ذواتهم أيضاً.

يذكر أن "أمالا" هو أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028، وسيضم "أمالا" 700 فيلا وشقة فاخرة للتمليك، و200 متجر، بالإضافة إلى 2500 غرفة وجناح فندقي.

يذكر أن مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت أمالا من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة، وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

وستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:27 PM

#أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية

ريفيرا البحر الأحمر تعد أحد المشروعات الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
390

قال مشروع #أمالا اليوم إن تجاربه ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف، وفيها سينطلق الزوّار في رحلة استثنائية للتعرف على الثقافات من حولهم والتأمل والتفكر في ذواتهم أيضاً.

يذكر أن "أمالا" هو أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028، وسيضم "أمالا" 700 فيلا وشقة فاخرة للتمليك، و200 متجر، بالإضافة إلى 2500 غرفة وجناح فندقي.

يذكر أن مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت أمالا من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة، وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

وستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,124
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,442
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,870

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة