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المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات 150264 حالة والوفيات 17580

أعلنت سلطات الصحة في المكسيك، يوم الإثنين، تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 439 مصاباً بـ"كوفيد 19".

بهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 150264 حالة والوفيات إلى 17580.

ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة
سبق

أعلنت سلطات الصحة في المكسيك، يوم الإثنين، تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 439 مصاباً بـ"كوفيد 19".

بهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 150264 حالة والوفيات إلى 17580.

ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:32 AM

المكسيك: 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات 150264 حالة والوفيات 17580

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطات الصحة في المكسيك، يوم الإثنين، تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 439 مصاباً بـ"كوفيد 19".

بهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 150264 حالة والوفيات إلى 17580.

ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

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