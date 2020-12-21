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أمانة جائزة أمير حائل تعلن أسماء الفائزين بفروعها الخمسة.. الأحد المقبل

للأفراد والمؤسسات.. وهي "أداء" و"تميز" و"عطاء" و"مبادرة" و"إبداع"

حددت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل "بصمة" الأحد المقبل ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ موعد إعلان الفائزين بالجائزة في عامها الثالث، وذلك تحت رعاية راعي الجائزة في فندق الميلينيوم.

والجائزة تشمل خمسة فروع، هي "أداء"، وتُمنح للمؤسسات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج ‏المنطقة بجودة وإتقان. وتُمنح جائزة فرع "تميز" للأفراد العاملين بالقطاعات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات، ‏وتذليل الصعوبات، وتفعيل دور منسوبيهم، وإيجاد المناخ الإيجابي. وجائزة "عطاء"، ‏وتُمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي ‏بالمنطقة.

فيما خُصصت جائزة "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات ‏الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع. أما جائزة "إبداع" فتُمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ‏والرياضية والفنية وريادة الأعمال. ‏

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اعلان
أمانة جائزة أمير حائل تعلن أسماء الفائزين بفروعها الخمسة.. الأحد المقبل
سبق

حددت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل "بصمة" الأحد المقبل ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ موعد إعلان الفائزين بالجائزة في عامها الثالث، وذلك تحت رعاية راعي الجائزة في فندق الميلينيوم.

والجائزة تشمل خمسة فروع، هي "أداء"، وتُمنح للمؤسسات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج ‏المنطقة بجودة وإتقان. وتُمنح جائزة فرع "تميز" للأفراد العاملين بالقطاعات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات، ‏وتذليل الصعوبات، وتفعيل دور منسوبيهم، وإيجاد المناخ الإيجابي. وجائزة "عطاء"، ‏وتُمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي ‏بالمنطقة.

فيما خُصصت جائزة "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات ‏الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع. أما جائزة "إبداع" فتُمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ‏والرياضية والفنية وريادة الأعمال. ‏

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
12:06 AM

أمانة جائزة أمير حائل تعلن أسماء الفائزين بفروعها الخمسة.. الأحد المقبل

للأفراد والمؤسسات.. وهي "أداء" و"تميز" و"عطاء" و"مبادرة" و"إبداع"

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خالد السليمي - الرياض
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حددت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل "بصمة" الأحد المقبل ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ موعد إعلان الفائزين بالجائزة في عامها الثالث، وذلك تحت رعاية راعي الجائزة في فندق الميلينيوم.

والجائزة تشمل خمسة فروع، هي "أداء"، وتُمنح للمؤسسات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج ‏المنطقة بجودة وإتقان. وتُمنح جائزة فرع "تميز" للأفراد العاملين بالقطاعات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات، ‏وتذليل الصعوبات، وتفعيل دور منسوبيهم، وإيجاد المناخ الإيجابي. وجائزة "عطاء"، ‏وتُمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي ‏بالمنطقة.

فيما خُصصت جائزة "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات ‏الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع. أما جائزة "إبداع" فتُمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ‏والرياضية والفنية وريادة الأعمال. ‏

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