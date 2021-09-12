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"أمير الشرقية": علينا استغلال الإمكانات للاستفادة من النفايات القابلة للتدوير

اطلع على دور المركز الوطني لإدارة النفايات لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة والخبرات المتراكمة للاستفادة من بعض النفايات القابلة للتدوير.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن الاستفادة من هذه النفايات يحقق فوائد عديدة للبيئة كما يعزز الصحة العامة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة "أيدها الله" التي وضعت الاهتمام بالبيئة أحد مستهدفات رؤية 2030م.

واطلع بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعنى بتنظيم إدارة النفايات. وأكد أنه ينتظر من المركز الكثير من المهام التي تحقق استدامة بيئية واقتصادية.

وقدم الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن دور المركز والخطط الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية، ومن أجل ذلك استكملت الوزارة إعداد حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام البيئة ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة.

وأضاف الدكتور السباعي أنه "وفقًا لهذا التوجه فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات والذي مكن المركز من القيام بمهامه الأساسية في تنظيم إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، كما يعمل المركز على إعداد اللائحة التنفيذية والضوابط والأدلة الاسترشادية لنظام إدارة النفايات".

وقدم المهندس زياد الشيخة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) خطط الشركة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، مشيرًا إلى أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعد الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع إدارة النفايات.

ولفت الشيخة إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.

حضر اللقاء المهندس أحمد الجهني مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير والمهندس عبدالرحمن المانع والمهندس سلمان الشمري مدير الشؤون الفنية بالمركز الوطني لإدارة النفايات وسلطان الحارثي مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشرقية": علينا استغلال الإمكانات للاستفادة من النفايات القابلة للتدوير
سبق

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة والخبرات المتراكمة للاستفادة من بعض النفايات القابلة للتدوير.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن الاستفادة من هذه النفايات يحقق فوائد عديدة للبيئة كما يعزز الصحة العامة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة "أيدها الله" التي وضعت الاهتمام بالبيئة أحد مستهدفات رؤية 2030م.

واطلع بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعنى بتنظيم إدارة النفايات. وأكد أنه ينتظر من المركز الكثير من المهام التي تحقق استدامة بيئية واقتصادية.

وقدم الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن دور المركز والخطط الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية، ومن أجل ذلك استكملت الوزارة إعداد حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام البيئة ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة.

وأضاف الدكتور السباعي أنه "وفقًا لهذا التوجه فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات والذي مكن المركز من القيام بمهامه الأساسية في تنظيم إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، كما يعمل المركز على إعداد اللائحة التنفيذية والضوابط والأدلة الاسترشادية لنظام إدارة النفايات".

وقدم المهندس زياد الشيخة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) خطط الشركة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، مشيرًا إلى أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعد الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع إدارة النفايات.

ولفت الشيخة إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.

حضر اللقاء المهندس أحمد الجهني مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير والمهندس عبدالرحمن المانع والمهندس سلمان الشمري مدير الشؤون الفنية بالمركز الوطني لإدارة النفايات وسلطان الحارثي مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
03:16 PM

"أمير الشرقية": علينا استغلال الإمكانات للاستفادة من النفايات القابلة للتدوير

اطلع على دور المركز الوطني لإدارة النفايات لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة والخبرات المتراكمة للاستفادة من بعض النفايات القابلة للتدوير.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن الاستفادة من هذه النفايات يحقق فوائد عديدة للبيئة كما يعزز الصحة العامة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة "أيدها الله" التي وضعت الاهتمام بالبيئة أحد مستهدفات رؤية 2030م.

واطلع بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعنى بتنظيم إدارة النفايات. وأكد أنه ينتظر من المركز الكثير من المهام التي تحقق استدامة بيئية واقتصادية.

وقدم الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن دور المركز والخطط الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية، ومن أجل ذلك استكملت الوزارة إعداد حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام البيئة ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة.

وأضاف الدكتور السباعي أنه "وفقًا لهذا التوجه فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات والذي مكن المركز من القيام بمهامه الأساسية في تنظيم إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، كما يعمل المركز على إعداد اللائحة التنفيذية والضوابط والأدلة الاسترشادية لنظام إدارة النفايات".

وقدم المهندس زياد الشيخة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) خطط الشركة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، مشيرًا إلى أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تعد الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع إدارة النفايات.

ولفت الشيخة إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.

حضر اللقاء المهندس أحمد الجهني مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير والمهندس عبدالرحمن المانع والمهندس سلمان الشمري مدير الشؤون الفنية بالمركز الوطني لإدارة النفايات وسلطان الحارثي مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات.

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