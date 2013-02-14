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آلاف السودانيين يتظاهرون في عدة ولايات للمطالبة بحكم مدني

الشرطة أطلقت الغاز المسيل لتفريق محتجين في الخرطوم

خرج آلاف السودانيين مجدّداً، اليوم (الاثنين) إلى شوارع العاصمة، ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضدّ الانقلاب، الذي نفّذه الجش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدّت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وجرت المظاهرات في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب وقد بلغ عددهم على الأقل 79 شخصاً.

وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملوّنة على المتظاهرين، قرب القصر الرئاسي في العاصمة في محاولة لتفريقهم.

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آلاف السودانيين يتظاهرون في عدة ولايات للمطالبة بحكم مدني
سبق

خرج آلاف السودانيين مجدّداً، اليوم (الاثنين) إلى شوارع العاصمة، ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضدّ الانقلاب، الذي نفّذه الجش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدّت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وجرت المظاهرات في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب وقد بلغ عددهم على الأقل 79 شخصاً.

وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملوّنة على المتظاهرين، قرب القصر الرئاسي في العاصمة في محاولة لتفريقهم.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
06:53 PM

آلاف السودانيين يتظاهرون في عدة ولايات للمطالبة بحكم مدني

الشرطة أطلقت الغاز المسيل لتفريق محتجين في الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج آلاف السودانيين مجدّداً، اليوم (الاثنين) إلى شوارع العاصمة، ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضدّ الانقلاب، الذي نفّذه الجش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدّت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وجرت المظاهرات في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب وقد بلغ عددهم على الأقل 79 شخصاً.

وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملوّنة على المتظاهرين، قرب القصر الرئاسي في العاصمة في محاولة لتفريقهم.

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