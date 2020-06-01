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كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الـ7

"ترودو" أرجع السبب لانتهاكها القانون الدولي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الاثنين أن كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، مثلما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع؛ لأنها تواصل انتهاك القانون الدولي.

وقال "ترودو" خلال مؤتمر صحفي: "إن روسيا جرى استبعادها من مجموعة السبع بعد أن غزت القرم قبل عدد من الأعوام، واستمرارها في عدم احترام وخرق القواعد والأعراف الدولية هو السبب في أنها باقية خارج مجموعة السبع، وهي ستستمر في البقاء خارج المجموعة"، وفقًا لـ"رويترز".


الرئيسية/ أخبار العالم

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كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الـ7
سبق

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الاثنين أن كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، مثلما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع؛ لأنها تواصل انتهاك القانون الدولي.

وقال "ترودو" خلال مؤتمر صحفي: "إن روسيا جرى استبعادها من مجموعة السبع بعد أن غزت القرم قبل عدد من الأعوام، واستمرارها في عدم احترام وخرق القواعد والأعراف الدولية هو السبب في أنها باقية خارج مجموعة السبع، وهي ستستمر في البقاء خارج المجموعة"، وفقًا لـ"رويترز".


01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:38 PM

كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الـ7

"ترودو" أرجع السبب لانتهاكها القانون الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الاثنين أن كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، مثلما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع؛ لأنها تواصل انتهاك القانون الدولي.

وقال "ترودو" خلال مؤتمر صحفي: "إن روسيا جرى استبعادها من مجموعة السبع بعد أن غزت القرم قبل عدد من الأعوام، واستمرارها في عدم احترام وخرق القواعد والأعراف الدولية هو السبب في أنها باقية خارج مجموعة السبع، وهي ستستمر في البقاء خارج المجموعة"، وفقًا لـ"رويترز".


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