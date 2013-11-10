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"العُمري" مديرًا للعلاقات العامة في "المخواة"

أصدر محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، الأحد؛ قرارًا بتكليف سليمان بن موسى العُمري، مديرًا للعلاقات العامة بالمحافظة.

وقدّم "العُمري" شكره لمحافظ المخواة على الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لتقديم مزيد من البذل والعطاء، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يعينه على أداء مهامّه على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

"سبق" تتقدّم بالتهنئة للعُمري بهذه المناسبة، وتدعو له بالتوفيق.

المخواة

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العُمري" مديرًا للعلاقات العامة في "المخواة"
سبق

أصدر محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، الأحد؛ قرارًا بتكليف سليمان بن موسى العُمري، مديرًا للعلاقات العامة بالمحافظة.

وقدّم "العُمري" شكره لمحافظ المخواة على الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لتقديم مزيد من البذل والعطاء، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يعينه على أداء مهامّه على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

"سبق" تتقدّم بالتهنئة للعُمري بهذه المناسبة، وتدعو له بالتوفيق.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
06:14 PM

"العُمري" مديرًا للعلاقات العامة في "المخواة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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أصدر محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، الأحد؛ قرارًا بتكليف سليمان بن موسى العُمري، مديرًا للعلاقات العامة بالمحافظة.

وقدّم "العُمري" شكره لمحافظ المخواة على الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لتقديم مزيد من البذل والعطاء، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يعينه على أداء مهامّه على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

"سبق" تتقدّم بالتهنئة للعُمري بهذه المناسبة، وتدعو له بالتوفيق.

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