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النحال "فطاني" يستعد لدخول "جينيس" بأكثر من 100 كيلو من النحل على كامل جسمه

سيلبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان

يعتزم النحال زهير فطاني خوض تجربة أخرى هذا العام لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك في لبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان، وسيقوم بالتجربة في صباح أول يوم من شهر المحرم القادم.

وقال النحال فطاني في تصريح لـ"سبق": تم التنسيق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي المسجَّل هو 63.7 كيلو من النحل، مبينًا أنه استعد لخوض هذه التجربة، والتي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر من 100 كيلو من النحل لتغطية جسمه.

وكان النحال "فطاني" قد نجح في تجربة العام الماضي، في جمع كميات كبيرة من النحل، غطت كامل جسمه؛ إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كيلو من النحل، مرجعًا سبب ذلك؛ لحرارة الشمس، وهروب ملكة النحل؛ ما جعل بقية النحل لا يتجه له بالكمية التي تجعله يكسر الرقم القياسي، على الرغم من وقوفه ساعة ونصف الساعة، حيث كان من المتوقع أن تصل الكمية لـ 120 كيلو من النحل.

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النحال "فطاني" يستعد لدخول "جينيس" بأكثر من 100 كيلو من النحل على كامل جسمه
سبق

يعتزم النحال زهير فطاني خوض تجربة أخرى هذا العام لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك في لبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان، وسيقوم بالتجربة في صباح أول يوم من شهر المحرم القادم.

وقال النحال فطاني في تصريح لـ"سبق": تم التنسيق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي المسجَّل هو 63.7 كيلو من النحل، مبينًا أنه استعد لخوض هذه التجربة، والتي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر من 100 كيلو من النحل لتغطية جسمه.

وكان النحال "فطاني" قد نجح في تجربة العام الماضي، في جمع كميات كبيرة من النحل، غطت كامل جسمه؛ إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كيلو من النحل، مرجعًا سبب ذلك؛ لحرارة الشمس، وهروب ملكة النحل؛ ما جعل بقية النحل لا يتجه له بالكمية التي تجعله يكسر الرقم القياسي، على الرغم من وقوفه ساعة ونصف الساعة، حيث كان من المتوقع أن تصل الكمية لـ 120 كيلو من النحل.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:40 PM

النحال "فطاني" يستعد لدخول "جينيس" بأكثر من 100 كيلو من النحل على كامل جسمه

سيلبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان

A A A
بدر الجبل - تبوك
22
30,559

يعتزم النحال زهير فطاني خوض تجربة أخرى هذا العام لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك في لبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان، وسيقوم بالتجربة في صباح أول يوم من شهر المحرم القادم.

وقال النحال فطاني في تصريح لـ"سبق": تم التنسيق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي المسجَّل هو 63.7 كيلو من النحل، مبينًا أنه استعد لخوض هذه التجربة، والتي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر من 100 كيلو من النحل لتغطية جسمه.

وكان النحال "فطاني" قد نجح في تجربة العام الماضي، في جمع كميات كبيرة من النحل، غطت كامل جسمه؛ إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كيلو من النحل، مرجعًا سبب ذلك؛ لحرارة الشمس، وهروب ملكة النحل؛ ما جعل بقية النحل لا يتجه له بالكمية التي تجعله يكسر الرقم القياسي، على الرغم من وقوفه ساعة ونصف الساعة، حيث كان من المتوقع أن تصل الكمية لـ 120 كيلو من النحل.

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