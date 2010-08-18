"مرور الطائف": إغلاق جزئي لطريق "وادي وج" لاستكمال توسعة شبكة المياه

أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف، بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية، أنه سيتم إغلاق طريق وادي وج جزئياً.

وبيّن حساب "المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم الإغلاق من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، ابتداءً من ٩ محرم ١٤٤٣هـ وحتى ٢٨ محرم ١٤٤٣هـ، وذلك لاستكمال مشاريع توسعة شبكة المياه بمحافظة الطائف، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة الإغلاق.