النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا.. عملية دهس لمجموعة من المارّة في مدينة ترير وأنباء عن إصابات

الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث

أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر في الشرطة بأن شخصًا مجهولًا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، وأنباء عن إصابات.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص متسببة بإصابات في منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.

وذكرت الإذاعة العامة أن الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن تفاصيل الحادث غير واضحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ألمانيا.. عملية دهس لمجموعة من المارّة في مدينة ترير وأنباء عن إصابات
سبق

أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر في الشرطة بأن شخصًا مجهولًا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، وأنباء عن إصابات.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص متسببة بإصابات في منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.

وذكرت الإذاعة العامة أن الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن تفاصيل الحادث غير واضحة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
04:48 PM

ألمانيا.. عملية دهس لمجموعة من المارّة في مدينة ترير وأنباء عن إصابات

الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
358

أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر في الشرطة بأن شخصًا مجهولًا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، وأنباء عن إصابات.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص متسببة بإصابات في منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.

وذكرت الإذاعة العامة أن الشرطة احتجزت السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن تفاصيل الحادث غير واضحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,251
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة