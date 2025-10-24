راجمات الصواريخ تصرع القيادي الحوثي "الشعباني" ومرافقيه

بعد أن نفذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في الملاحيط

قُتل القيادي الحوثي "حمزة الشعباني"، قائد عمليات لواء الصماد 2، مع العشرات من عناصره وسط الملاحيط بمحافظة صعدة، بعد استهدافه براجمات الصواريخ السعودية مساء اليوم .

وكانت قد استهدفت راجمات صواريخ القوات السعودية اليوم مواقع وتعزيزات عناصر الحوثي بصعدة شمالي اليمن.

يأتي ذلك بعد أن نفذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في الملاحيط صعدة نتج عنها مصرع عشرات

الحوثيين وتدميرعدد من الأطقم العسكرية التابعة للميليشيات.