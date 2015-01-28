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منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس "بنين وبنات"

بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء

أصدرت وكالة التنمية العمرانية بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة مشروعات النفع العام، 20 تصريحًا لإدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، لإنشاء مدارس للبنين والبنات.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية، المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: إن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية للمصلحة العامة، عبر إصدار التصاريح اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة.

وأكد خدمة القطاع التعليمي والتعاون والتكامل بين القطاعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه قال مدير إدارة مشاريع النفع العام المهندس فهد بن عبد الله سندي: إن الأمانة أصدرت ٢٠ تصريحًا خاصًّا بالتعليم بمناطق عدة في مكة المكرمة؛ منها "منطقة المعابدة والخالدية 2 ومخطط النسيم والشرائع مخطط 11، 12، ومخطط الخضراء، ومخطط ولي العهد 1، والنوارية"، وغيرها من المواقع.

وقال إنه جارٍ العمل على إصدار التصاريح التي ترفع بها إدارة التعليم بمكة المكرمة، حسب أولوياتها المتبعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس "بنين وبنات"
سبق

أصدرت وكالة التنمية العمرانية بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة مشروعات النفع العام، 20 تصريحًا لإدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، لإنشاء مدارس للبنين والبنات.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية، المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: إن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية للمصلحة العامة، عبر إصدار التصاريح اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة.

وأكد خدمة القطاع التعليمي والتعاون والتكامل بين القطاعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه قال مدير إدارة مشاريع النفع العام المهندس فهد بن عبد الله سندي: إن الأمانة أصدرت ٢٠ تصريحًا خاصًّا بالتعليم بمناطق عدة في مكة المكرمة؛ منها "منطقة المعابدة والخالدية 2 ومخطط النسيم والشرائع مخطط 11، 12، ومخطط الخضراء، ومخطط ولي العهد 1، والنوارية"، وغيرها من المواقع.

وقال إنه جارٍ العمل على إصدار التصاريح التي ترفع بها إدارة التعليم بمكة المكرمة، حسب أولوياتها المتبعة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
05:27 PM

منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس "بنين وبنات"

بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أصدرت وكالة التنمية العمرانية بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة مشروعات النفع العام، 20 تصريحًا لإدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، لإنشاء مدارس للبنين والبنات.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية، المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: إن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية للمصلحة العامة، عبر إصدار التصاريح اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة.

وأكد خدمة القطاع التعليمي والتعاون والتكامل بين القطاعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه قال مدير إدارة مشاريع النفع العام المهندس فهد بن عبد الله سندي: إن الأمانة أصدرت ٢٠ تصريحًا خاصًّا بالتعليم بمناطق عدة في مكة المكرمة؛ منها "منطقة المعابدة والخالدية 2 ومخطط النسيم والشرائع مخطط 11، 12، ومخطط الخضراء، ومخطط ولي العهد 1، والنوارية"، وغيرها من المواقع.

وقال إنه جارٍ العمل على إصدار التصاريح التي ترفع بها إدارة التعليم بمكة المكرمة، حسب أولوياتها المتبعة.

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