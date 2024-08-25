النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتكليف من "التعليم" .. دارة الملك عبدالعزيز تصمّم وتنفّذ مناهج جديدة للدراسات الاجتماعية والمواطنة

أضافت تصاميم حديثة وأساليب تربوية مهنية وصوراً ورسوماً وموضوعات جديدة

بتكليف من وزارة التعليم أنهت دارة الملك عبدالعزيز، إعداد مقررات الدراسات الاجتماعية والمواطنة لمراحل التعليم العام للبنين والبنات: الابتدائي، والمتوسط، والثانوي لهذا العام الدراسي 1440هـ / 1441هـ، للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

يأتي الإعداد الجديد من قِبل الفريق العلمي الذي كوّنته الدارة لهذا المشروع الوطني المهم ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتطوير التعليم كمرتكز رئيس لمبادرة المستقبل وإعداد شبابه، ورعايته ـ يحفظه الله ـ مراحل المسيرة التعليمية في المملكة واهتمامه بطلاب العلم والتعليم.

كما حظي هذا المشروع بدعم وعناية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ التي تتضمن تطوير التعليم والارتقاء به.

ويبدأ الطلاب والمعلمون والمعلمات بدءاً من هذا العام الدراسي بالتعامل مع مقررات جديدة للدراسات الاجتماعية ذات محتوي جديد يعتمد على وسائل إيضاحية حسب المرحلة الدراسية من تصاميم خرائط ذهنية وإيضاحية، وخرائط، ورسوم، وأشكال، وصور قديمة وحديثة، بما يحقّق التشويق والإيجاز والاختصار ويتوافق مع معايير الدراسات الاجتماعية التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبما يلبي المرحلة العصرية التي يعيشها المجتمع السعودي لمواكبة التطورات التقنية العصرية ومنتجاتها السريعة، وبما يصنع التوافق لدى الطالب بين داخل المدرسة وخارجها، كما تحقق المناهج توفير الجهد على المدرسة والمعلم عن طريق المادة الدراسية الغنية والمعتمدة على التغذية البصرية التي باتت عنواناً للتعامل مع المعلومة في الوقت الحالي.

وأدخل التحديث والبناء الجديد للمناهج عناصر مهمة فرضت أحقيتها في الوقت الحالي وتعد مرتكزات وطنية ومعاني إنسانية مشتركة، مثل: الهوية الوطنية، رؤية 2030، الحضارات القديمة، التطوع، الذوق العام، الثقافة الوطنية، التخطيط والاقتصاد بهدف دمج التعليم ضمن الحياة اليومية للمواطن، وتقريب معطياته المعلوماتية للمهارات الاجتماعية الجديدة.

وتقدمت الدارة بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لثقته بالدارة ودعمه الكامل لهذا المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتكليف من "التعليم" .. دارة الملك عبدالعزيز تصمّم وتنفّذ مناهج جديدة للدراسات الاجتماعية والمواطنة
سبق

بتكليف من وزارة التعليم أنهت دارة الملك عبدالعزيز، إعداد مقررات الدراسات الاجتماعية والمواطنة لمراحل التعليم العام للبنين والبنات: الابتدائي، والمتوسط، والثانوي لهذا العام الدراسي 1440هـ / 1441هـ، للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

يأتي الإعداد الجديد من قِبل الفريق العلمي الذي كوّنته الدارة لهذا المشروع الوطني المهم ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتطوير التعليم كمرتكز رئيس لمبادرة المستقبل وإعداد شبابه، ورعايته ـ يحفظه الله ـ مراحل المسيرة التعليمية في المملكة واهتمامه بطلاب العلم والتعليم.

كما حظي هذا المشروع بدعم وعناية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ التي تتضمن تطوير التعليم والارتقاء به.

ويبدأ الطلاب والمعلمون والمعلمات بدءاً من هذا العام الدراسي بالتعامل مع مقررات جديدة للدراسات الاجتماعية ذات محتوي جديد يعتمد على وسائل إيضاحية حسب المرحلة الدراسية من تصاميم خرائط ذهنية وإيضاحية، وخرائط، ورسوم، وأشكال، وصور قديمة وحديثة، بما يحقّق التشويق والإيجاز والاختصار ويتوافق مع معايير الدراسات الاجتماعية التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبما يلبي المرحلة العصرية التي يعيشها المجتمع السعودي لمواكبة التطورات التقنية العصرية ومنتجاتها السريعة، وبما يصنع التوافق لدى الطالب بين داخل المدرسة وخارجها، كما تحقق المناهج توفير الجهد على المدرسة والمعلم عن طريق المادة الدراسية الغنية والمعتمدة على التغذية البصرية التي باتت عنواناً للتعامل مع المعلومة في الوقت الحالي.

وأدخل التحديث والبناء الجديد للمناهج عناصر مهمة فرضت أحقيتها في الوقت الحالي وتعد مرتكزات وطنية ومعاني إنسانية مشتركة، مثل: الهوية الوطنية، رؤية 2030، الحضارات القديمة، التطوع، الذوق العام، الثقافة الوطنية، التخطيط والاقتصاد بهدف دمج التعليم ضمن الحياة اليومية للمواطن، وتقريب معطياته المعلوماتية للمهارات الاجتماعية الجديدة.

وتقدمت الدارة بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لثقته بالدارة ودعمه الكامل لهذا المشروع.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:42 AM

بتكليف من "التعليم" .. دارة الملك عبدالعزيز تصمّم وتنفّذ مناهج جديدة للدراسات الاجتماعية والمواطنة

أضافت تصاميم حديثة وأساليب تربوية مهنية وصوراً ورسوماً وموضوعات جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,413

بتكليف من وزارة التعليم أنهت دارة الملك عبدالعزيز، إعداد مقررات الدراسات الاجتماعية والمواطنة لمراحل التعليم العام للبنين والبنات: الابتدائي، والمتوسط، والثانوي لهذا العام الدراسي 1440هـ / 1441هـ، للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

يأتي الإعداد الجديد من قِبل الفريق العلمي الذي كوّنته الدارة لهذا المشروع الوطني المهم ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتطوير التعليم كمرتكز رئيس لمبادرة المستقبل وإعداد شبابه، ورعايته ـ يحفظه الله ـ مراحل المسيرة التعليمية في المملكة واهتمامه بطلاب العلم والتعليم.

كما حظي هذا المشروع بدعم وعناية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ التي تتضمن تطوير التعليم والارتقاء به.

ويبدأ الطلاب والمعلمون والمعلمات بدءاً من هذا العام الدراسي بالتعامل مع مقررات جديدة للدراسات الاجتماعية ذات محتوي جديد يعتمد على وسائل إيضاحية حسب المرحلة الدراسية من تصاميم خرائط ذهنية وإيضاحية، وخرائط، ورسوم، وأشكال، وصور قديمة وحديثة، بما يحقّق التشويق والإيجاز والاختصار ويتوافق مع معايير الدراسات الاجتماعية التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبما يلبي المرحلة العصرية التي يعيشها المجتمع السعودي لمواكبة التطورات التقنية العصرية ومنتجاتها السريعة، وبما يصنع التوافق لدى الطالب بين داخل المدرسة وخارجها، كما تحقق المناهج توفير الجهد على المدرسة والمعلم عن طريق المادة الدراسية الغنية والمعتمدة على التغذية البصرية التي باتت عنواناً للتعامل مع المعلومة في الوقت الحالي.

وأدخل التحديث والبناء الجديد للمناهج عناصر مهمة فرضت أحقيتها في الوقت الحالي وتعد مرتكزات وطنية ومعاني إنسانية مشتركة، مثل: الهوية الوطنية، رؤية 2030، الحضارات القديمة، التطوع، الذوق العام، الثقافة الوطنية، التخطيط والاقتصاد بهدف دمج التعليم ضمن الحياة اليومية للمواطن، وتقريب معطياته المعلوماتية للمهارات الاجتماعية الجديدة.

وتقدمت الدارة بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لثقته بالدارة ودعمه الكامل لهذا المشروع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,067
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,035
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,275

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة