وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 7201 حالة؛ من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 383 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و16 وفاة.

الصحة المصرية: تسجيل 388 إصابة بكورونا.. و16 حالة وفاة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-05 أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 383 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و16 وفاة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 7201 حالة؛ من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 06:26 PM

الصحة المصرية: تسجيل 388 إصابة بكورونا.. و16 حالة وفاة إجمالي الحالات 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها





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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 383 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و16 وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 7201 حالة؛ من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.