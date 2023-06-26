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انخفاض مخزونات الخام الأمريكية تدفع بأسعار النفط للارتفاع

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 66.08 دولارًا للبرميل

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر، يوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولارًا للبرميل إلى 66.08 دولارًا للبرميل.

ولامست عقود برنت -في وقت سابق من الجلسة- أعلى مستوياتها منذ 31 مايو عند 66.25 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا إنرجي سولوشنز لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى، بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

كانت الشركة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق؛ مما دفع العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل، في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض مخزونات الخام الأمريكية تدفع بأسعار النفط للارتفاع
سبق

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر، يوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولارًا للبرميل إلى 66.08 دولارًا للبرميل.

ولامست عقود برنت -في وقت سابق من الجلسة- أعلى مستوياتها منذ 31 مايو عند 66.25 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا إنرجي سولوشنز لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى، بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

كانت الشركة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق؛ مما دفع العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل، في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:05 PM

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية تدفع بأسعار النفط للارتفاع

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 66.08 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر، يوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولارًا للبرميل إلى 66.08 دولارًا للبرميل.

ولامست عقود برنت -في وقت سابق من الجلسة- أعلى مستوياتها منذ 31 مايو عند 66.25 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا إنرجي سولوشنز لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى، بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

كانت الشركة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق؛ مما دفع العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل، في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.

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