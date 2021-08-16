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الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

تأتي هذه الخطوة من الجانبَيْن إيمانًا بدورهما تجاه المجتمع لتقديم خدمة مستدامة

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، بالتعاون مع جمعية تأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، توزيع عدد من الحواسب الآلية المعاد تأهيلها وصيانتها على الطلبة المستفيدين في فروع الجامعة المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة من الجانبَين إيمانًا بدورهما تجاه المجتمع؛ إذ تقوم جمعية ارتقاء بتأهيل الحواسب الآلية وإعادة صيانتها، وتوزيعها على الطلبة، سعيًا منهما لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة، وحفاظا على النعمة الرقمية.

من جانبها، أكدت رئيسة الجامعة، الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي، أن عمادة القبول وشؤون الطلاب ممثلة في وحدة المنح الدراسية قامت بدراسة عن المستفيدين من الخدمة الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 41 طالبًا وطالبة، داعية مَن تنطبق عليهم الشروط للتواصل مع وحدة المنح الدراسية للاستفادة من المبادرة.

وأشارت الدكتورة الصفدي إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي في خدمة المجتمع، وتقديم مواردها وإمكانياتها المتاحة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

يُذكر أن الجامعة وقّعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع جمعية "ارتقاء" بهدف التعاون في تقديم حملات توعوية، وتعزيز أهمية إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع التبرع بها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين
سبق

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، بالتعاون مع جمعية تأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، توزيع عدد من الحواسب الآلية المعاد تأهيلها وصيانتها على الطلبة المستفيدين في فروع الجامعة المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة من الجانبَين إيمانًا بدورهما تجاه المجتمع؛ إذ تقوم جمعية ارتقاء بتأهيل الحواسب الآلية وإعادة صيانتها، وتوزيعها على الطلبة، سعيًا منهما لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة، وحفاظا على النعمة الرقمية.

من جانبها، أكدت رئيسة الجامعة، الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي، أن عمادة القبول وشؤون الطلاب ممثلة في وحدة المنح الدراسية قامت بدراسة عن المستفيدين من الخدمة الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 41 طالبًا وطالبة، داعية مَن تنطبق عليهم الشروط للتواصل مع وحدة المنح الدراسية للاستفادة من المبادرة.

وأشارت الدكتورة الصفدي إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي في خدمة المجتمع، وتقديم مواردها وإمكانياتها المتاحة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

يُذكر أن الجامعة وقّعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع جمعية "ارتقاء" بهدف التعاون في تقديم حملات توعوية، وتعزيز أهمية إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع التبرع بها.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:50 PM

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

تأتي هذه الخطوة من الجانبَيْن إيمانًا بدورهما تجاه المجتمع لتقديم خدمة مستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، بالتعاون مع جمعية تأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، توزيع عدد من الحواسب الآلية المعاد تأهيلها وصيانتها على الطلبة المستفيدين في فروع الجامعة المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة من الجانبَين إيمانًا بدورهما تجاه المجتمع؛ إذ تقوم جمعية ارتقاء بتأهيل الحواسب الآلية وإعادة صيانتها، وتوزيعها على الطلبة، سعيًا منهما لتقديم خدمة مجتمعية مستدامة، وحفاظا على النعمة الرقمية.

من جانبها، أكدت رئيسة الجامعة، الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي، أن عمادة القبول وشؤون الطلاب ممثلة في وحدة المنح الدراسية قامت بدراسة عن المستفيدين من الخدمة الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 41 طالبًا وطالبة، داعية مَن تنطبق عليهم الشروط للتواصل مع وحدة المنح الدراسية للاستفادة من المبادرة.

وأشارت الدكتورة الصفدي إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي في خدمة المجتمع، وتقديم مواردها وإمكانياتها المتاحة كافة في سبيل تحقيق ذلك.

يُذكر أن الجامعة وقّعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع جمعية "ارتقاء" بهدف التعاون في تقديم حملات توعوية، وتعزيز أهمية إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع التبرع بها.

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